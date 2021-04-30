初夏好運到！「4星座」人財兩得　第2名買彩券有望中大獎

再不到一個禮拜就是五月五日立夏，你開始期待這個夏天有沒有可能是愛情與麵包都能兼顧呢？來看看從現在起一直到端午節（6/14）前後的初夏時刻，有哪些星座人財兩得讓你羨慕又嫉妒？！塔羅牌艾菲爾老師就分享了「4星座」人財兩得，記得分享給閨蜜、家人，看看有些什麼樣的好運到！





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▲初夏好運到，塔羅牌艾菲爾老師分享了「4星座」人財兩得，第2名買彩券還有望中大獎。（示意圖／NOWnews資料照）

× ▲初夏好運到，塔羅牌艾菲爾老師分享了「4星座」人財兩得，第2名買彩券還有望中大獎。（示意圖／NOWnews資料照）

金星進入射手座的伴侶宮，這個時期，你的伴侶看你越發順眼，什麼都想為你做到，見你把哪些限量包款或是高跟鞋掛在嘴上，二話不說立刻一擲千金為你買來，只為討你歡心。甚至出資替你打點住家旁邊的樓盤，打造成你的工作室，就是心疼家裡、工作地點兩頭奔忙的你，看到你開心的模樣，你的伴侶覺得花錢花得相當值得。雖然冥王星在射手座的財帛宮逆行中，但你還是可以好好把握這個初夏時期。





第三名、水瓶座





金星來到水瓶座的戀愛宮，你不但是戀愛桃花運大爆發，財運也亨通，連帶遇到的新對象都是個內外兼具、才德兼備的的多金公子，對方很能夠跟得上你奇思異想的思維，甚至能跟你大聊理財投資的話題，並且提供給你許多賺錢管道與資訊，你便可利用錢滾錢的道理，讓自己的收入快速增加，讓你不只擁有愛情，就連麵包都能兼得。





第二名、雙魚座





五月初夏，木星來到在雙魚座的命宮加持，你的好運氣與貴人運都在此時大爆發，可以說是心想事成的最佳代表，就連財運也亨通，固定的薪資收入有所翻漲、隨意買的彩票也中獎連連。你的貴人運來自家人親戚跟鄰居，爭相的為你介紹身價與外表兼具的高富帥，對你大獻殷勤，帶你進出高級餐廳、結識富貴人脈，可謂雙喜臨門。





第一名、雙子座





金星入主到雙子座的命宮，你整個人自然散髮著愛與和諧的光芒，在職場上難纏的同事或領導都對你和顏悅色起來、走在路上路過的人頻頻回頭對你微笑，甚至連小貓小狗都對你搖起尾巴。同時，木星加持事業宮的光環，來自異性朋友的邀約不斷，也特別容易吸引到有權勢名望的單身貴族，你因此而結識許多事業上的人脈，事業可能獲得資金投注以擴大規模，更上一層樓。（編輯：郭佩蓉）





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