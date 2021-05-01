女直言「只跟請客男出門」！釣出兩派男女大論戰：哪裡OK

▲男網友分享自身經驗，某日要約女同事吃飯遭拒，竟在同間餐廳遇到主管帶著該名女同事吃飯，讓他超尷尬。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲女直言「只跟請客男出門」，釣出兩派男女大論戰。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-01 10:05:19

近年來男女交往是否該使用「AA制」來支付出遊約會的費用，已經成為熱門議題。也因此近日就有一名女網友在網路上發文直言「只願意跟會請客的男生出門」，這篇文章也釣出兩派的男女大論戰，紛紛抱著更自不同的看法，直言「哪裡OK了」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「我只跟會付錢的男生單獨出來」的文章表示，「我個人不太喜歡跟男生單獨出門，除非他要請客，但也不是只要請客我就願意出來，只是這是個門檻，當然如果是很多人我一定會付錢，只針對想跟我單獨出門的男性而已」，原PO更接著說出自己的測試方法「實際見面我還是會拿出錢包付錢，然後觀察男生的反應，如果他說不用，我就會覺得下次還可以出來，如果就這樣收下，當然就沒有下次了。也因為我會這樣過濾人，所以目前交過的男友都很大方，有的會買機車給我、有的是iPhone手機、有的會帶我出國」。

▲大多數人認為「互相才是重點」，「每個人本來就設定自己擇偶條件的權利，不能接受這類型的男生也不會處在一起，尋找價值觀相近的人比較重要吧」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》
▲大多數人認為「互相才是重點」，「每個人本來就設定自己擇偶條件的權利，不能接受這類型的男生也不會處在一起，尋找價值觀相近的人比較重要吧」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）
原PO也說「不是男生越有錢他就會越大方，也不是賺越少就不會出錢，會不會請客跟賺的多少，和長相個性都沒有直接關係。但跟年紀蠻有關係的，通常的確年紀越大的請客的狀況也會越多，愛面子的也很喜歡請客，而且我蠻會讚美男生，只要多誇獎多表現出依賴的感覺，然後展現貼心的一面」，最後也直言「不要當逼人家請客的女生，要當讓男人自動請客的女生。不請客的就拉倒，請客的繼續保持聯絡就好。只要找到對的人就好，希望喜歡大方男的女生都能找到對的人」，而此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有兩派男女對此論戰，留言區蓋起高樓。

有網友認為「不想想對方的錢是自己用勞力所換來的，妳憑什麼要一直去消費別人？自己不有錢就想一直花別人身上的錢，遇到妳的男生還真可憐」、「女人還是靠自己比較好，有錢的男人多作怪，最好不要60幾歲還被戴綠帽」、「如果妳漂亮男生當然樂於買單，只怕女生沒照鏡子就要求跟正妹一樣待遇」，也有網友表示「有那麼多男生想找我出來，幹嘛要找一個叫我付錢的？還是比較喜歡跟大方的男人出去」、「目前男友幫我付房租還會給我零用錢，超開心，生活不需要擔心」。

但大多數人認為「互相才是重點」，「每個人本來就設定自己擇偶條件的權利，不能接受這類型的男生也不會處在一起，尋找價值觀相近的人比較重要吧」、「互相才是重點，你說男生賺錢女生家務那分工合作，大家沒話說，都一邊付出，另外一邊只有爽，這走得下去也是奇葩」、「我雖然就是妳口中很大方的男生，基本上不管男女我也很常請客，但是如果我覺得一個人純屬白嫖，只要用請客才會願意出來的，那這種人對我來說沒什麼價值，所以說這種窮人心態估計也釣不到什麼期望的對象啦，別把別人當傻子喔」。（編輯：王柏文）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
25%75%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
100%0%
2021-05-01-2021-05-04

黑衣人闖警局鬧事沒畫面！你覺得是誤刪還是吃案？

不小心誤刪
故意吃案
1.69%98.31%
2021-04-29-2021-05-02

有望參選？您會支持韓國瑜出來競選7月國民黨黨主席嗎？

支持
不支持
44.08%55.92%
2021-04-28-2021-05-01
即時
推薦閱讀