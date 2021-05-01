女直言「只跟請客男出門」！釣出兩派男女大論戰：哪裡OK

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原PO也說「不是男生越有錢他就會越大方，也不是賺越少就不會出錢，會不會請客跟賺的多少，和長相個性都沒有直接關係。但跟年紀蠻有關係的，通常的確年紀越大的請客的狀況也會越多，愛面子的也很喜歡請客，而且我蠻會讚美男生，只要多誇獎多表現出依賴的感覺，然後展現貼心的一面」，最後也直言「不要當逼人家請客的女生，要當讓男人自動請客的女生。不請客的就拉倒，請客的繼續保持聯絡就好。只要找到對的人就好，希望喜歡大方男的女生都能找到對的人」，而此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有兩派男女對此論戰，留言區蓋起高樓。
有網友認為「不想想對方的錢是自己用勞力所換來的，妳憑什麼要一直去消費別人？自己不有錢就想一直花別人身上的錢，遇到妳的男生還真可憐」、「女人還是靠自己比較好，有錢的男人多作怪，最好不要60幾歲還被戴綠帽」、「如果妳漂亮男生當然樂於買單，只怕女生沒照鏡子就要求跟正妹一樣待遇」，也有網友表示「有那麼多男生想找我出來，幹嘛要找一個叫我付錢的？還是比較喜歡跟大方的男人出去」、「目前男友幫我付房租還會給我零用錢，超開心，生活不需要擔心」。
但大多數人認為「互相才是重點」，「每個人本來就設定自己擇偶條件的權利，不能接受這類型的男生也不會處在一起，尋找價值觀相近的人比較重要吧」、「互相才是重點，你說男生賺錢女生家務那分工合作，大家沒話說，都一邊付出，另外一邊只有爽，這走得下去也是奇葩」、「我雖然就是妳口中很大方的男生，基本上不管男女我也很常請客，但是如果我覺得一個人純屬白嫖，只要用請客才會願意出來的，那這種人對我來說沒什麼價值，所以說這種窮人心態估計也釣不到什麼期望的對象啦，別把別人當傻子喔」。（編輯：王柏文）