台中人夏天最愛「這鍋湯」？老饕曝道地吃法：尤其煮冰的

勞動節連假進入第二日，天氣炎熱讓不少外出旅遊的民眾直呼沒食慾，不過日前就有名台中網友貼出當地的消暑聖品「麻薏湯」，更表示「據說這個東西只有台中人才知道！」，照片曝光後掀起不少老饕討論，更有內行分享道地的銷魂吃法引起眾人討論。

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這名網友日前在臉書社團《爆怨2公社》貼了一碗漂浮著綠色菜葉的湯品，原來照片中的湯品本尊就是台中在地人才知道的夏季限定美食「麻薏湯」，口感濃稠又帶點黏黏的味道，原PO表示，「據說這只有台中人才會知道」，而且買起來還不簡單「我家的做法是加魩仔魚」。

▲「麻薏湯」常見加入地瓜、 魩仔魚 。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

貼文曝光後，意外吸引不少當地網友表示，「台中人才知道的味道」、「夏天消暑聖品」、「我們台中人都愛的，這個很好吃喔」、「朋友來台中玩都會吵著說想吃」、「好久好久沒吃到了…夏天必備」、「麻薏有兩種煮起來，一種是苦的一種是甜的」、「夏天幾乎一天一鍋，葷素都吃，尤其是冰的」。

▲麻薏是台中幾乎人人皆知的特產，也有許多不同料理方式。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

此外，也有道地老饕分享內行吃法，「加地瓜冰冰箱也不錯」、「魩仔魚和黃地瓜，冰涼配熱飯吃，無敵」、「別忘記加地瓜」、「魩仔魚通常配漁港都喝得到」、「地瓜！我喜歡有點甜甜的」、「加地瓜跟魩仔魚超棒，但是要煮之前很費工」、「

」。事實上，麻薏是黃麻的嫩葉、嫩芽，透過撿丶搓、揉、洗四個步驟煮熟後，就能輕鬆入菜，極具營養價值外也是降火氣又能夠增加飽足感的台中古早味消暑聖品。（編輯：楊智傑）