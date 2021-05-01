外送爬4樓遞巨桶水！客丟「235元硬幣」放話：你先慢慢數

外送服務在台灣掀起風潮以來，時常聽聞許多店家、客人與外送員的糾紛，日前就有名外送員在昨（4月30日）晚深夜接了一單包含一大桶礦泉水的生鮮雜貨商品，對方不僅除了要求外送員爬上4樓外，取貨時還直接扔了一百餘枚硬幣要他「慢慢數」，接著更試探性的詢問對方收入，對話過程曝光後也讓不少網友氣炸。

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這名無奈的外送員在臉書社團

《爆怨2公社》

分享經歷，他提到昨晚深夜自己接了最後一單打算休息，訂單內容是到生鮮超市領取雜貨，其中就包含一桶6公升的礦泉水、一桶冰淇淋和一些零食飲料，當他好不容易扛著這一大袋雜貨到4樓公寓，沒想到出來應門的客人在清點完品項，卻當場掏出用破破爛爛衛生紙袋裝著的零錢，其中不同幣值混合，光是1元硬幣就有100多個，這名客人還告訴原PO要「慢慢數」。

▲外送員當下看到裝在衛生紙袋中的零錢也傻眼表示「還以為他叫我幫忙丟垃圾」。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

不僅如此，當外送員在清點這筆總共235元的款項時，對方還一邊自我介紹表示目前是個就讀大學一年級的新鮮人，因為空閒時間很多，也打算當外送員賺外快，接著更問外送員前輩「要準備什麼？」、「一天能賺多少？」等等，最後算到心累的原PO只好放棄大半夜還得數硬幣，只是淡淡的回了句「如果每個人都像你這樣我就飽了」就離開了。

送餐經歷曝光後也讓許多網友相當不滿，紛紛湧入該篇文章底下回應「祝福他單單都遇到和自己一樣奧的人」、「逼數錢還硬要聊天，是什麼大挑戰嗎」、「這真的的是有點超過，可能他全身上下凑出來的吃飯錢吧」，另外也有網友建議「直接跟他說少一塊，叫他點給你看就好」「外送真的要自備硬幣盒」、「慢慢數、數到冰都化了再給他」。（編輯：楊智傑）