逛完好市多想走！推車突「長出烤雞」　網笑：誰的駕照？

連鎖美式賣場好市多（Costco）近年來深受國人喜愛，不少民眾會趁著周末假日一次補充大量生活用品與生鮮食材，不過日前就有民眾採買過後疑似忘記帶走烤雞，竟在結完帳後將美味的現烤雞大腿放在手推車上，事後被路過的善心網友拍照PO上網，貼文曝光後不少有類似經驗的消費者也笑稱「誰的駕照掉了？」。

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這名桃園網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》提到自己剛從好市多南崁分店逛完，沒想到在走回停車場的路上發現，手推車回收區上竟然有一大袋香噴噴的烤雞就這麼大喇喇地掛在推車上無人認領，沒有被香氣誘惑的原PO也將商品送回退貨區，並拍下這個畫面貼上社團，希望烤雞的主人早點發現。

▲桃園好市多的賣場停車區發現一袋烤雞，好心顧客送回退貨區後被稱讚「拾雞不昧」。（圖／翻攝自 臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》 ）

不過由於這個畫面實在太逗趣，許多網友比起關心忘記烤雞的主人，更關心這台「長出烤雞」的手推車，忍不住紛紛調侃表示、「不覺得推車子去放時一直聞到香味嗎」、「烤熟的雞飛了」、「這雞一定是被手推車帶壞了」、「這樣怎麼換駕照」、「撿到一袋駕照」、「8支腿，8張駕照捏」。

此外，不少有著相同經驗的苦主也出面留言回應「幾乎每個月都會看到一次遺失的美好」、「這讓我想起有一回跟媽媽去Costco買完東西順手把Costco買的整盒pizza放在別人車頂上，然後就忘了，開車已經走到半路了才想起來」、「我們都還有把嬰兒推車忘在停車場過」、「我的家人是把整車商品全忘記搬走，而且回家後才發現忘記搬上車，再回去甚麼都沒了」。（編輯：楊智傑）