新人從不主動接電話！她嘆：很差勁　內行抖「崩潰下場」

工作環境對受薪階級絕對有深遠影響，想在職場上獲得同事與主管青睞，除了工作表現要亮眼外，學會如何在辦公室應對得體也是必須點好點滿的技能，相反地若是在職場上過於白目的表現反而容易遭人白眼。日前就有名網友的新進同事在職場基礎應對不夠老練，讓他無奈表示「看著覺得非常阿雜」不確定是否該主動告知，不過討論串卻意外掀起不少網友討論，其中更有網友點出親身經歷過的崩潰下場。

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這名網友日前在PTT的

Salary版

上提問「看到同事缺點會講出來嗎？」，接著更表示自己的同事年紀都偏小，這個月來了一名約有兩年工作經驗的新人，原PO認為這名新人在職場上的基礎應對上做得不好，「像是除非辦公室其他人都不在位置上，不然他絕對不會主動接電話，接到電話也不問對方是誰」，就算問他對方來電用意為何，新人也只會搖頭表示不知道，「雖然主管看起來不太在意，但我心裡看著覺得非常阿雜」。

此外，原PO也提到自從工作交接給對方後，對方卻從不主動詢問提問「常常要等到路過他座位旁邊，順口問一下進度還好嗎，才會回饋兩三個問題給我們」，原PO無奈表示由於同事們年紀都差不多，主管通常也都不在辦公室裡，擔心自己講了會顯得太雞婆，「也有人跟我說工作本來就是自己的事，不用管那麼多，除非對方真的有心進取，不然就不要隨便插手別人的事，真的是這樣嗎？」。

▲職場新人的行為是否該由同事提醒、糾正？不少過來人給出建議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

文章曝光後吸引不少網友回應，其中就有許多網友看完原PO提出的種種事蹟後，認為如果新人的工作表示是會影響到他的進度再出口提醒比較妥當，「如果會影響你的工作成果，建議還是要講比較好」、「如果不是主管真的最好還是別說話」、「會影響到工作的可以提醒，他沒接受到就不用再說」。

另外也有網友直言「如果你不是負責帶他的人就別講，免得被栽贓是想衝康新人」、「說不定你也有讓人看不慣的地方，職場上說真話容易害到自己」、「新人又還不了解，萬一不懂裝懂，客戶就跑了」、「新人接電話風險很高，我不太敢讓新人面對其他部門，更別說客戶」、「因為出事死的是他，你一提醒搞不好也會有事」。（編輯：楊智傑）