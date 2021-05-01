76行者吃燒烤被認出！民眾爭買單 網讚爆：因為你們值得
遺體修復團隊76行者，在太魯閣號出軌事故後第一時間趕往花蓮殯儀館，零酬勞協助修復遺體，暖心善行感動許多民眾。而日前76行者團隊成員在彰化用餐時，被一旁民眾認出，民眾與店家搶著替他們付餐費，讓76行者團隊事後在臉書發文感謝。文章一出立即被網友讚爆，大家紛紛高呼「因為你們值得」、「下次換我請！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-01 21:09:09
76行者昨（30）日在臉書粉專於彰化一間燒烤店打卡，並發文表示「我們只是來吃晚餐的，結果被店家跟熱心民眾請客了！謝謝您們（付了錢就跑的朋友謝謝你）」。
綜合媒體報導，76行者團隊成員中有人是這間燒烤店的常客，那日剛好團隊有活動，一行人便在活動結束後前往用餐，結果被店內的隔壁桌客人認出，於是客人就搶著要替他們買單。
燒烤店經理強調，本來就有打算要招待他們，但因為客人也堅持要替76行者買單，所以最後與客人講好，餐費5634元各出一半。詢問客人幫忙買單是否要與76行者打聲招呼，客人很低調說不要打擾，就先離開了。所以76行者團隊才在臉書發文藉此感謝熱心的客人與店家。
貼文發布後不到一天時間便獲得超過1萬2千位網友按讚，網友紛紛在底下留言回覆說，「你們太棒了！若遇見76行者的你們，我也想請你們吃飯」、「你們真的很棒，值得被尊重的對待，謝謝你們無私的奉獻」、「能遇見並能請你們是福氣，願善的循環能流傳下去」、「因為有您們，讓世界更溫暖」。（編輯：倪浩軒）