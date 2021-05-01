中油的油比較純是都市傳說？內行揭「關鍵差異」：很明顯
無論是汽車族或機車族，對於加油這事都是十分敏感，從價格的變化、員工的服務態度、附贈的贈品等等，都可以成為網路的討論話題。就有網友指出，「有個長期流傳的都市傳說，中油的油比較純？」好奇詢問大家這說法是真的嗎？問題一出引發熱議，不少網友指出一項「關鍵差異」，直呼真的「差距很明顯！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-01 22:34:28
有位網友在PTT發文指出，聽說過一個長期的都市傳說，「中油的油比較純？」原PO表示，很多車主賣車的時候都會標榜，「我的車一路都加中油」，似乎這麼說就可以提高車子的身價。另外原PO也透露親身經驗，以前騎摩托車時用力加速會有頓挫，自從改加中油的油後，「沒想到就真的順暢許多！」最後詢問大家，「民營加油站該不會真的有在中油買的汽油加料降低成本吧？有人有八卦嗎？」
中油的油比較純嗎？原PO的疑問掀起討論，但許多內行網友都認為，關鍵其實在於直營或加盟店，「中油、台塑如果直營倒是都還好，問題是加盟，催起來沒力」、「加盟可能為了盈利混搭劣質油」、「直營跟加盟的成本考量不同」、「拿老車來比最明顯，直營的不太會放屁，加盟的一回油就蹦」、「不是油的問題，是油庫，加盟的油庫基本上沒在清洗」、「不是都市傳說是真的，中油工作的人有講過，老機車去加中油加盟的和中油直營那個差距很明顯，中油直營標準比較高」、「油會髒主要是卡在油槽、管路有沒有定時清、濾芯有沒有定時換，直營站因為是國營單位不會馬虎，但民營可不一定」。
不過也有網友認為，「沒感覺，2012老車加到現在」、「我覺得台塑比較省油」、「純到底怎麼定義？汽油不是混合物嗎」、「油是混合物，不是純物質，哪有純不純的問題」。（編輯：倪浩軒）