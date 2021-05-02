網紅「薄紗遮三點」現身休息站！路過小孩狂盯 本尊曝光
在路上我們總是會碰到不同穿著風格的人，但有時候看到太過前衛的穿著，不免俗會讓人為之震驚，多看幾眼。近日，就有網友分享自己在國道3號清水站內看到一名身材傲人的女子，穿著只遮三點的內衣以及內褲，外面套著薄紗，讓路過的孩子全看傻眼，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-02 10:06:13
原PO在「爆料公社（官方粉專專屬）」貼文指出「這真的會嚇到小孩子啦！」只見貼出的影片中，該名女子雖然身高本身就很高，但仍舊腳踩超高高跟鞋，最受人注目的是她的衣著，上半部僅用一點點布料遮住兩點，下半身也只穿一條丁字褲，而外面則是罩上一件黑色薄紗，若隱若現之間，不僅路過大人多看幾眼，連小孩也看到出神傻眼。
貼文一出，網友紛紛回應「第一次看到人家這樣穿的＝＝」、「想秀身材也不用這樣」、「小姐，這裡是休息站欸，你當這裡是哪啊」、「誇張死了，小孩真的會嚇到」、「穿這樣到底是要給誰看，你不說我以為在夜店勒」、「這前衛的程度確實會讓人多看幾眼....」、「雖然沒露點，但我真的替她尷尬」。
不過，也有網友一秒認出該女子身份「大奶酥啊不是嗎？」、「阿就大奶酥咩，變裝網紅，是男的」、「他就是大奶酥啊，早就習慣他這樣穿了」、「變裝網紅大奶酥，一眼就認出來了，如果你知道他是誰，一點都不會覺得他穿這樣很怪，喔對，他是男的」、「好久沒看到他被PO了，大奶酥，大叔一枚！」（編輯：張嘉哲）