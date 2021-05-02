台灣人防疫「戰無不勝」鬆懈了？醫師曝警訊：恐全盤皆輸

華航機師染疫案持續延燒，從原本機師確診，接著爆出「諾富特飯店」群聚感染，整起事件已有20位確診者。而對於新冠肺炎（COVID-19）疫情是否再度升溫，也引起各界高度關注，對此，醫師謝宗學就表示「其實，這次華航疫情風暴影響的範圍遠比之前幾次危機嚴重」。





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醫師謝宗學在臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》發文分析，他認為「其實，這次華航疫情風暴影響的範圍遠比之前幾次危機嚴重」，但就他自己觀察到國人的警覺心「卻明顯小於前幾次危機」，這可能是高強度防疫生活造成的彈性疲乏，還是先前戰無不勝的防疫成果，讓大家信心爆棚，直覺認為這次一樣可以安然度過？





謝宗學直言，像是案1091印尼籍機師、案1112活力阿公、案1113國小學生、案1120和1128防疫旅館員工，以上五項總和直接接觸者就破千人，活動足跡的範圍更是廣泛，「不管直接、間接影響的人數和範圍，都是疫情以來單一危機中最多和最廣的事件，難道不值得我們高度警惕」？





▲華航機師染疫案持續延燒，從原本機師確診，接著爆出「諾富特飯店」群聚感染，整起事件已有20位確診者，對此，醫師謝宗學也曝警訊，直言「其實，這次華航疫情風暴影響的範圍遠比之前幾次危機嚴重」。（圖／記者陳致宇攝）

在印度疫情大爆發、醫療崩壞、屍體多到來不及處理；日本再度實施緊急事態宣言；鄰近的香港、越南、新加坡紛紛傳出社區型本土疫情的情況下，謝宗學也警告，「若我們再不拿出跟去年一樣的防疫抗戰決心，繼續安於歌舞昇平的生活，最後會不會剛好印證『生於憂患，死於安樂』這句成語和鐵則」？（編輯：郭佩蓉）



