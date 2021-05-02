月收狂漲12倍！出差印度「月薪→年薪」　男愣：該衝嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，原PO表示雖然印度每天有超過30萬人確診，世界衛生組織（WHO）更警告隱性確診恐達5億人，但友人一句「人生沒幾次這種賺錢機會，的確要重賞之下才有勇夫」也相當有道理。文章曝光後，許多網友也紛紛湧入留言討論，「一個月72萬，可以啊」、「衝啊，反正沒錢的話也是爛命一條」、「富貴險中求」、「先打疫苗我會衝」。
此外，仍有不少網友苦勸別把生命當賭注「先打疫苗再去吧，不然沒命花」、「薪水袋變白包袋」、「有慢性病史嗎？如果有就不要！」。至於昨日傳出在印度病逝的49歲科技公司楊姓台籍幹部，據報是在新德里古爾岡（Gurgaon）一家醫院不治，生前曾接種中國科興疫苗，根據《中央社》報導，部分在印度的台灣企業有1到2成員工確診，幾乎都是印度員工，已改採居家上班。
至於近期印度的確診人數激增，科學家普遍認為可能是在境內發現的「B.1.617」變種病毒所導致，WHO早前於4月27日表示，據基因序列與數據建模，B.1.617變種病毒的增殖速度高於印度境內傳播的其他變種病毒。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。