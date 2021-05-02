月收狂漲12倍！出差印度「月薪→年薪」　男愣：該衝嗎？

印度新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，已經全球首個單日確診突破40萬的國家，昨（1）日一名楊姓台幹傳出染疫重症身亡，在印台灣人至少已有11起病例。而在疫情持續惡化當下，就有網友指出公司在印度工廠緊急徵求員工赴廠支援，期間更是開出月薪「以年薪計算」一個月給付72萬元台幣的超優渥條件，消息曝光後隨即掀起眾人熱議。

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印度至今累計染疫人數達1910萬，逾21萬人死亡，這名網友在PTT發文表示，朋友的老闆說公司在印度的工廠發生緊急狀況，需要有員工緊急出發去印度廠，儘管歸期未定，但在印度期間「月薪直接用年薪計算，不滿足月也照百分比算」，按照原PO友人6萬月薪計算，等於一個月就能領到72萬元。

▲印度爆發第2波新冠疫情，不少富豪、甚至是經濟稍微能負擔的人，都紛紛逃往其他國家。圖為本月23日，來自新德里的大批印度旅客，排隊等候檢測以入境加拿大的照片。（圖／美聯社／達志影像）

對此，原PO表示雖然印度每天有超過30萬人確診，世界衛生組織（WHO）更警告隱性確診恐達5億人，但友人一句「人生沒幾次這種賺錢機會，的確要重賞之下才有勇夫」也相當有道理。文章曝光後，許多網友也紛紛湧入留言討論，「一個月72萬，可以啊」、「衝啊，反正沒錢的話也是爛命一條」、「富貴險中求」、「先打疫苗我會衝」。

此外，仍有不少網友苦勸別把生命當賭注「先打疫苗再去吧，不然沒命花」、「薪水袋變白包袋」、「有慢性病史嗎？如果有就不要！」。至於昨日傳出在印度病逝的49歲科技公司楊姓台籍幹部，據報是在新德里古爾岡（Gurgaon）一家醫院不治，生前曾接種中國科興疫苗，根據《中央社》報導，部分在印度的台灣企業有1到2成員工確診，幾乎都是印度員工，已改採居家上班。

至於近期印度的確診人數激增，科學家普遍認為可能是在境內發現的「B.1.617」變種病毒所導致，WHO早前於4月27日表示，據基因序列與數據建模，B.1.617變種病毒的增殖速度高於印度境內傳播的其他變種病毒。（編輯：楊智傑）