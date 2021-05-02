教授面試爽聊！女新生查榜單愣「備取」　原因苦主全認了

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▲網友分享自己去面試大學的經驗，表示面試過程與教授相談甚歡，但最後卻還是備取，引發討論。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-02 14:16:50

每到四月底五月初的時候，就是高三莘莘學子剛面試大學放榜結果出爐，不少人都期待自己能夠按照自己心願成功錄取特定大學，不過，近日就有高三學生分享自己的悲慘經驗，表示自己面試時與大學教授相談甚歡，認為勝券在握，沒想到放榜之後還是落選，原因曝光後引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「前幾天放榜的時候就很難過，因為面試的時候，跟教授真的相談甚歡，結果放榜成績出來，不僅沒有上，備取還超後面，今天收到那間大學的通知書，看了一下自己的成績，面試跟備審資料都蠻高的，結果是學測考太差才會到備取......祝大家一次就上岸了！加油！」

▲原來，即便原PO的面試跟備審成績都頗高，但因學測成績考不理想，因而排到備取的位置。（示意圖／取自unsplash）
▲原來，即便原PO的面試跟備審成績都頗高，但因學測成績考不理想，因而排到備取的位置。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛回應「人家都說學測考差還好，主要還是面試....後來發現殘酷的還是成績....因為面試大家表現都很好，就只能比成績」、「學測成績太差被拉下去加一」、「我也考東吳，備審跟面試都80分以上，結果備取備到140去了啦...學測成績嗚嗚QQ」、「我備審跟面試都有80分以上，但學測成績太差，最後東吳法備取4X」。

也有網友分享經驗「反倒是我學測高某間學校8級分，備審其他間都給8x，面試時感覺教授也對我很有興趣，結果備取3X哈哈」、「我也是，之前學測五科只有73所以唸不了台大醫，面試再高都沒有用」、「看來各位學測成績還是考好一點吧＝＝....面試成績大家真的不會差太遠」。（編輯：張嘉哲）

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