Line「語音訊息」超方便？地雷行為曝　網全哀嚎：太自私

人手一隻智慧型手機的年代，許多人已經習慣利用通訊軟體與他人聯繫，其中通訊軟體LINE更是成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，不僅能利用貼圖豐富聊天的樂趣，還能夠免費撥打通話和傳送語音訊息，可說是相當方便。不過近日就有網友針對「對語音訊息的看法」進行討論，話題掀起不少回應，更有大量用戶點出真實感受直指一項「地雷行為」。

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這名網友在PTT的WomenTalk 版上提到，雖然現在的通訊軟體普遍都推出了傳送語音訊息的功能，本意是希望大家可以更加便利的傳遞訊息，不過對她來說卻是相當困擾，「常常收到語音訊息，不是人在外面不方便馬上聽，不然就是語音品質很差，難以理解語音的內容」。

不僅如此，原PO也無奈表示「偏偏有一些長輩或朋友又超級喜歡傳語音訊息」，只能等到有空閒的時候，才能在安靜的環境下仔細聆聽，處理對方傳來的訊息，「感覺為了得到他們所發出的資訊需要耗費很大的成本」，這就讓她相當好奇眾人對於傳語音訊息的看法。

▲「語音訊息」讓不少用戶輕鬆傳送訊息，但對接收訊息的人來可不這麼輕鬆。（示意圖，非本人／翻攝 Pixabay ）

針對這種行為，許多網友認為關鍵在於傳送語音訊息的「用戶」是誰，如果是年紀大的長輩接受度普遍較高，若是平輩或處理公事使用語音訊息則是「地雷行為」，「長輩能接受，但同年紀的會莫名討厭」、「長輩不大會打字，語音訊息對他們來說很方便；或是訊息量太多，用講的快一些」、「長輩就算了，遇到談生意案件用語音訊息的，真的會想揍人，自私的傢伙」、「只能接受說自己在開車或是在忙」。

另外，也有人認為語音訊息目前不被廣泛接受的原因是還有許多有待優化的功能，「明明就有語音輸入法」、「微信的不想聽，可以按轉成文字」、「錄2分鐘以上的我都不聽，超煩，因為不能調時間軸，所以螢幕不小心按到又要重來一次，請line加油」、「期盼line能把語音轉文字的功能，這樣能解決無法聽語音的困擾」。（編輯：楊智傑）