月存2萬！8年級生喊「沒富爸難買房」　網嘆：7年級也是

▲有網友問及「台北年輕人為何不移居到高雄？」引來一名曾在台北住過25年的網友回應，分析「台北與高雄的優劣之處」，直呼「人生不是只有買房」。（圖／取自pixabay）
▲一名8年級末的網友發文，表示月存2萬，要4、5年才有第一桶金，但照房價上漲的速度，根本買不起房，讓他感嘆「八年級尾是不是很難買房了」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-02 14:55:10

在這個「萬物皆漲，唯獨薪水凍漲」的年代，生活實屬不易，尤其「高房價」更讓許多年輕人感嘆「一輩子根本買不起」，對此，就有一名八年級尾的網友表示，自己一個月存2萬元，要4、5年才能存有第一桶金，但照房價上漲的速度，根本買不了，讓他不禁感嘆「八年級中段到末段，沒有家人資住應該很難買的起房子了吧」！

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該名網友在PTT以「八年級尾是不是很難買房了」為題發文，表示最近房價一直井噴，就連以前最愛講的「南部便宜房子」，都噴了兩成左右；而現在八年級中段到末段都差不多大學或研究所畢業要出社會了，若不考慮科技業的高薪特例，就以一般普通人來說，扣除房租跟日常生活基礎所需後，幾乎沒辦法進行需要花錢的娛樂。

原PO也接著透露自己一個月存大約1-2萬元，但以一個月兩萬的最好狀態來看，也要4到5年才能存到大約一百萬左右的頭期款；可是照房價上漲的速度，政府好像也沒有要處理，八年級中段到末段，沒有家人資助應該很難買得起房子了吧，「說到底還是要看老爸老媽有沒有錢，而且就算有錢買了，也是接盤人家的二三十年老房，新屋又更貴了」。

▲一名8年級末的網友發文，表示月存2萬，要4、5年才有第一桶金，但照房價上漲的速度，根本買不起房，讓他感嘆「八年級尾是不是很難買房了」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲一名8年級末的網友發文，表示月存2萬，要4、5年才有第一桶金，但照房價上漲的速度，根本買不起房，讓他感嘆「八年級尾是不是很難買房了」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，立刻掀起熱議，「不要緊張，有七年級陪你」、「低薪追物價就很辛苦了，買房根本是天方夜談」、「100萬頭期款，買什麼？套房都不夠」、「買不起就不要買，等到沒人買的時候就會降價了，懂？」、「七年級都覺得自己買不起了」、「很難，除非你領五萬以上，不用給家裡錢，沒生小孩」、「感覺越以後小孩越難買房」、「應該不止八年級這樣」。

不過，也有在科技業工作的網友留言，「其實現在的情況是科技業也買不起房喔！可以30歲前買房的RD多少都有家裡贊助」、「現在隨便都千萬起跳不知道怎麼買，而且工作也沒以前穩定，即使科技業高薪但是不保證你做的未來一直都很紅」、「高科技？說真的年薪200萬也很難買得起新房啦」。（編輯：郭佩蓉）

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