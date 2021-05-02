高鐵也會急煞？他曝「詭異畫面」　眾揭1情形：我就遇過

許多人在返鄉、出遊或出差時，會選擇搭乘既快速又方便的大眾運輸工具「高鐵」，它不僅貫穿了全台人口最稠密的西部走廊，也如願實現了「一日生活圈」，不過，就有男網友日前搭高鐵時，看到一名乘客坐姿超詭異，讓他不禁開玩笑表示「原來高鐵也會急煞」，不過貼文一出，網友則回應「真的會，我就遇過」。





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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「原來高鐵會急煞？」為題發文，表示日前搭高鐵時，因為真的太累了，想說瞇眼小睡一下，結果一醒來竟然看見斜前方的乘客「超詭異坐姿」；而從照片上來看，該位乘客整個背貼在椅子上，下半身則是懸在半空中，只剩頭靠著椅背，「醒來發現斜前方的座位變成這樣」，也讓他忍不住開玩笑直呼「我才知道原來高鐵會急煞」。





▲男網友PO出另外一名乘客的詭異坐姿。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過也有網友認為，「他在運動啦，但不至於影響到別人吧，這樣討論他好嗎」、「阿北做伸展操你也要管？」、「又沒影響到別人」、「他其實也沒打擾到人，只是很少見，不過講真的可以理解為什麼這樣坐，這個年紀很多腰都有問題了，這個姿勢才有辦法靠到讓腰休息，其實是有一點可憐的（想到自己爸爸）」。





另外，還有網友回應，在「地震」時真的遇過高鐵急煞的情況，「認真回，真的會急煞哦！之前有一次地震時在高鐵上，突然一個大急煞，有夠可怕！嚇壞我的小心臟」、「會啊，之前地震就急煞過」。（編輯：郭佩蓉）



