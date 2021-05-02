男玩股票太入迷！阿公突爆「勸示警語」 投資客全認同
購買股票雖並非穩賺的投資，其波動和龐大的股價市場，仍吸引許多股迷躍躍欲試。近日，就有網友分享自己最近正好玩股票玩得正起勁，不過阿公卻突然告訴他股票不要玩太兇，因為股票都是「有錢人在操控的」，讓他一夕之間有點不理解其中含義，上網請益詢問「股票到底是誰在操控？」引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-02 16:33:12
原PO在「Dcard」貼文指出「玩了一陣子，被長期照顧的阿公知道我在玩股票後，口中一直碎念著要我不要太入迷，笑著說那都是人為在操控的，有錢的人只會更有錢，不過我上網找過，但都沒資料，也沒看過論壇有類似資料，想請問股票真的是有錢人在操控的嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「不然你以為股票是自己長大的嗎」、「沒錯啊，股市買賣本來就是人為操控阿，有錢的人只會更有錢，也說得沒錯啊」、「短期的股價，還真的是被大戶所操控，長期看當然跟基本面有所關聯」、「本來就是人在操控的啊？ 錢多可以做價啊？我們散戶不是被抬轎就是被出貨而以，本多忠勝一直以來都是玩股票不變的道理」。
另外，也有網友表示「當然是人操控的啊，最好大家眼光都那麼剛好，就那幾隻爆大量、暴漲，但是不要太入迷是真的，聽長輩說30年前有瘋過股票，但是之後烙賽的也有跑路的，總之玩得起也要輸得起就好，不要超過能力範圍」、「本來就是人為操控，我們散戶只能賺點大戶剩下的油水而已」、「阿公說的完全沒錯啊，你資金不夠就是賺剩下大戶的油水而已，不要影響生活重要」。
在此還是要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：張嘉哲）