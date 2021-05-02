客嗆「給負評讓你停權」！外送員豁出去 逆轉結局超療癒
美食外送平台非常方便，只要客人在家點餐，就會透過外送員送到家門口，不過近日國內多間外送平台派單機制改版，不少客人抱怨「送餐時間越拉越越長」，比較沒耐心的客人就會傳訊催促外送員。近日，就有外送員分享自己送餐時被客人嗆聲，甚至直言「要給負評害他停權」，但最後結局卻逆轉，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-02 16:46:47
原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「是在大聲什麼啦......？」只見貼出的對話，該名客人開頭便傳訊表示「X！要多久啦？」，外送員也非常不客氣回應「你是在嗆啥？要輸贏是不是？」客人便語帶威脅表示「我是客人欸....你給我客氣一點....給負評讓你停權！」
沒想到該外送員不甘示弱「靠X什麼？我會怕你嗎？我已經抵達，出來輸贏」隨後客人就未在回覆，至於是否有取餐也不得而知。貼文一出，網友紛紛笑翻表示「真的笑到不行＝＝」、「你們要不要在一起，個性很合」、「這結局逆轉太快，好療癒」、「這種奧客就是欠嗆啦！爽」、「我也很想這樣回嗆，疊單讓客人久等，是制度問題，每天都被客人罵假的」。
不過，也有網友認為「不認識的敢這樣騙肖欸」、「感覺剛好送到朋友才會這樣回欸＝＝」、「朋友點餐在那演，看爛了」、「原來跑外送還可以跟朋友在那自導自演，也是不簡單」、「感覺是朋友吧，不認識哪敢這樣回」。（編輯：張嘉哲）