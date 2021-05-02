幼兒園每週洗被子！他抱怨：別增加困擾　家長心聲一面倒

台灣人口結構逐漸老化，生育率降低同時家長對於孩子的教育制度、生活環境是更加關心。日前就有名家長提問，自家小孩會在幼兒園午休就寢，不過卻相當好奇為何老師不將睡袋、被子統一送洗，每周都得把這些寢具帶回家對他來說非常困擾。然而貼文曝光後立刻掀起眾人討論，家長更一面倒怒轟「孩子是你的！又不是老師的」。

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這名家長在臉書匿名粉專《靠北幼稚園》發文抱怨，「有人跟我一樣，覺得每個禮拜帶被子回家很麻煩嗎？」，接著更坦言自己始終不了解為何老師不統一將孩童的被子送給專業人士清潔洗滌，「每個禮拜帶回家真的有夠麻煩，常常禮拜一忘記帶孩子的睡袋，就算老師打電話來也沒用，我人就在上班家裡也沒人可以幫忙」，最後還表示「一個月洗一次也沒差好嗎！」。

▲這名家長認為幼兒園不統一送洗寢具是增加家長困擾。（圖／翻攝自 Pixabay）

不僅如此，原PO還接著抱怨，學校常要求家長準備樹葉、小樹枝、寶特瓶等等，讓孩子能帶到幼兒園參與課堂作業，「真的是增加我們家長的困擾欸」，無奈表示那些「回家作業」根本是留給家長做的回家作業，「真的希望老師不要再增加家長負擔了！」。

不過貼文曝光後，許多家長一面倒力挺老師作法，對該名家長的行為感到相當不解「忘記幫孩子帶睡袋還可以都是別人的錯」、「家長自己要克服忘記帶睡袋這件事吧」、「不要洗、原封不動的週一帶回去，反正老師也不會聞啊」、「作業可以直接表明不要交，但前提孩子就沒有作品喔！你能接受嗎」。（編輯：楊智傑）