超市「霜淇淋2支39元」一嚐驚喜！地點公開：中部人才懂

楓康超市
▲有女網友在超市發現霜淇淋2支僅要39元，而地點曝光後，就引發在地人興奮直喊「中部人才懂！」（圖／翻攝Dcard）

編輯中心/綜合報導

2021-05-02 20:02:44

超市因方便且商品多樣的特點，總是能吸引不少民眾前往消費！就有一名女網友指出，最近因工作搬到台中居住，卻在當地超市發現霜淇淋2支才39元，口感甚至讓她大讚不已。然而，當地點公開後，就立馬引發在地人狂喊「中部人才懂！」

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原PO於《Dcard》上發文，表示自己本身是南部人，大學則在台北就讀，最近因工作關係才搬到台中來，「跟朋友在租屋處附近第一次看到楓康超市，以前沒看過就進去晃晃」。然而一進超市後，就發現店內的霜淇淋2支竟只要39元，「這⋯是什麼價錢，現在超商一隻就要39了吧！」

隨後她和友人立馬掏錢，一人一支開心享用甜點，文末原PO亦分享口感，直言「是蠻好吃的啦，我覺得CP值也算高，以後應該會常常買來吃！有沒有人也吃過的，拜託跟我分享～或是推薦其他商品也可以啦！以後應該會常去光顧了」。

▲原PO發現楓康超市的霜淇淋，2支僅要39元。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO發現楓康超市的霜淇淋，2支僅要39元。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光，就引來許多網友熱議，「看起來好好吃，台北居然沒有QQ」、「第一次知道楓康還有賣冰淇淋哦！下次去想吃看看」、「身為中部人沒有吃過好慚愧哈哈！下課立馬去吃看看」、「為什麼台北沒有...台北什麼時候會有」。

其中不少在地人也紛紛留言，「身為20年台中人今天才知道楓康不是全台灣都有？我們家的人上班前都會去楓康買咖啡欸，因為比較好停車哈哈哈」、「中部人才懂，在台北讀書非常思念楓康的熟食，潤餅也很優秀」、「記得楓康只有新竹、台中、彰化、南投有而已，我家鄉甚至是24小時不打烊的！台北讀書發現沒有楓康QQ，他們的食物真的新鮮，超愛熟食區啦」、「身為中部人也是第一次知道楓康原來不是全台都有！！」

據了解，楓康超市目前主要分布於新竹、台中、彰化、南投，部分分店為24小時營業或附設停車場。另外，面積較大的分店還有自營的居家中心，增加販售居家飾品，供民眾挑選、採買。（編輯：陳雅雲）

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