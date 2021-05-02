諾富特染疫延燒　侯友宜：防疫在跟時間搶快不能耽擱懈怠

侯友宜
▲新北市長侯友宜強調，防疫在跟時間搶快、競賽，要搶在疫情還沒擴大前，把防疫做到位，絕對不能稍有耽擱、懈怠。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.02）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-02 20:30:37｜2021-05-02 22:14:03

華航、諾富特飯店群聚染疫風暴如滾雪球般的持續延燒，確診人數為24人，超越部桃案；新北市長侯友宜今（2）日下午臨時召開因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變會議，強調防疫在跟時間搶快、競賽，要搶在疫情還沒擴大前，把防疫做到位，絕對不能稍有耽擱、懈怠。

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侯友宜表示，昨（1）日接到訊息，就要求各單位全部總動員，把疫調做清楚，今日中央下午2點公布新增4例本土案例，尤其1134、1135、1136流竄在雙北、桃園、甚至到中南部；今日疫調後，新北市所有的各單位全部總動員、全面戒備全面檢視，做好虛心檢討，不論防疫漏洞如何造成，新北市都有責任把防疫漏洞補起來，中央跟地方齊心齊力防疫。

侯友宜認為，從諾富特這個事件來看，華航機師染疫變成諾富特員工染疫，禍及到整個北台灣，甚至到中南部去，這已從一個定點的群聚感染到家庭群聚感染，轉為疑似社區的接觸感染，必須要全力的嚴肅地面對；面對這個波的疫情，絕對要嚴正的全力防備，要超過以往防備的態度去正視，要求捷運、交通等單位提高消毒的次數，乘客不戴口罩上車，規勸不聽「該罰就罰」

侯友宜指出，防疫旅館不可以等到下禮拜才檢視完畢，新北在昨日已全部檢視完畢，沒有混居，動線按照SOP設置「前進櫃檯」並將空間場域劃分為「紅、黃、綠區」，確保動線獨立，且要突襲檢視；當你覺得做得很好沒有問題，問題就來了，當別人犯的作錯，在新北市一定不能犯錯，防疫旅館一定要做到位！要求室內集會採實聯制，室外1000人以上必須要報給衛生局、消防局的核定。

衛生局長陳潤秋說，案例有本市活動史，第一時間掌握確診足跡，進行環境消毒，擴大匡列接觸者，進行採檢及健康監測；其中案1113，林口康橋國際學校匡列198位師生，採檢結果全數陰性，案1120，擴大診所就醫13位民眾由自我健康監測改列居家隔離，案1136，擴大相關接觸者，已匡列111位列居家隔離，另某科大曾參訪諾富特飯店，92位師生暫停到校上課至5月12日。

侯友宜呼籲全民嚴肅戒備，進入八大場所要求ㄧ定戴口罩，勸導不聽就開罰。學校落實三級防護及健康五原則，把防疫做到位；衛生局已經發函提醒轄內所有的醫療院所，看診時要提高警覺，加強TOCC問診，如職業旅遊等，並落實所有防疫應注意流程，加強通報，並將加強鼓勵宣導符合資格的對象，踴躍接種疫苗。

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