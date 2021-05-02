逛好市多「媽突傳LINE點5物」！女點開霧煞煞 結局跪了
美式大賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良的特點，總能讓不少顧客願意一再前往消費。不過，就有一名女網友指出，逛賣場時就傳了LINE給媽媽詢問有什麼需要，對方當下就拜託購買5樣產品，但訊息卻讓原PO一看霧煞煞，只能靠解謎猜測。然而原PO解謎的過程，讓不少人一看大讚直喊「太聰明了！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-02 21:20:00
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己要去好市多採買，順便傳了LINE詢問媽媽有什麼需要，當下對方就立馬指定幾樣產品，但名稱卻讓原PO一看霧煞煞，其中包括「貴的豆腐、水相師、你爸要吃腰果、dcard吉他、鳳梨蘋果蛋糕」，當下原PO本想致電給媽媽了解情況，卻永遠打不通電話。
無奈之下，原PO只好開始自己解析，指出貴的豆腐應是三款豆腐中買最貴的那款；水相師則是多唸幾次，就知道是鱈魚香絲；腰果應是老爸最愛吃的無加鹽原味腰果；dcard、吉他部分讓她最為頭痛，「老媽不知道什麼是dcard，也不會彈吉他，兩個應該都是唸台語的『豬腳』，所以就買德國豬腳了」；最後鳳梨蘋果蛋糕，她則認為是上次媽媽讚賞說好吃的鳳梨蘋果馬芬。
貼文一曝光，就引來將近萬人按讚，不少人也紛紛稱讚原PO的神解析，「你太聰明！」、「水相師能解出來好厲害」、「吉他我真的猜不出來」、「只有女兒懂媽媽的明白」、「原來別人的媽媽也都打這種外星文加不接電話」、「媽媽好可愛」、「只能說你很乖，真孝順」、「領悟力好高！」（編輯：陳雅雲）