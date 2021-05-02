為愛拚第2胎！高齡婦卻得知「婆婆1計畫」 崩潰提出離婚
雖然高齡產婦生產有一定的風險，但大陸就有一名陳姓女子為了愛，不顧危險想生下第二胎，卻無意間聽到醫生和護理師的談話，才意外得知婆婆一直都有「自己的計劃」，讓她感到相當心碎，最後決定和老公提出離婚。
編輯中心/綜合報導
2021-05-02 21:19:22
根據《網易新聞》網易號「貓咪動物說」分享，陳姓女子和前任分手時，已經35歲了，雖然父母鼓勵她去認識新的男人，但卻因為年紀而常被打槍，直到最後一名小她6歲的劉男出現了。劉男的家境不是很好，不過工作非常認真，同時也對她相當好，陳女的心慢慢被打動，兩人最後選擇步入婚姻。
兩人結婚後，住在陳女父母幫忙買的房子，沒過多久就懷孕了，由於她的年紀已經是高齡產婦，所以有一定的風險，但她非常珍惜這個小生命，不管風險也堅持要把孩子生下來，而懷孕過程婆婆也對她相當照顧，最後陳女成功撐過難關，將孩子生下來了。
不過，劉男薪水太少，再加上生子後的開銷變大，因此陳女的父母也出面幫忙負擔。就在孩子滿2歲時，公婆希望陳女可以再幫家裡添個孫子，她向父母提起這件事，父母卻相當擔心，但她依舊為了愛，決定再冒險一次，便在懷孕前去醫院做了健康檢查。
檢查結果沒有大礙，但沒想到陳女卻聽到醫師和護理師的談話，意外得知婆婆是故意讓劉男娶她，因為「看準她生子有高風險，如果有什麼意外，錢就是他們家的」，陳女聽完氣憤地回家和老公討論，希望他可以去跟婆婆好好講講，但對方卻堅持自己的媽媽沒錯，這讓她徹底心碎，於是提出離婚的要求，決定遠離不珍惜自己的老公。（編輯：許智超）