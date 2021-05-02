手機用4年想換！「iPhone 11、12」女全不買 原因眾認了
近年來智慧型手機不斷發展，人手一機的情形，早已見怪不怪了，各大品牌更是逐年推出最新產品，吸引消費者的目光。不過，就有一名女網友指出，舊手機已經使用4年，最近有考慮讓其「退役」，甚至考慮更換成iPhone 11或iPhone 12，但結果她全都不選擇，原因曝光就引來眾人認同直喊「我也是！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-02 21:46:16｜2021-05-02 21:52:09
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示自己用了4年的舊手機準備退役，最近她也開始研究iPhone11、12和12 Pro的功能、外型、大小及價格。她強調「兩顆眼睛三顆眼睛，不同材質顯現出的顏色，甚至到最近新出的紫色，看似很用心的一直在評比」。然而到最後她仍沒有選擇購買任何一支手機，無奈指出原因「我明白，我不是選擇障礙，我只是沒有錢」。
貼文一曝光，就引來許多網友有感直喊，「....以為你換了」、「沒有錢就買se2啊～反正功能都差不多，相機拍照都會修圖也沒差啦～」、「我有選擇障礙，同時也沒錢」、「跟你一樣～我也沒有錢買」、「握手，我跟妳一樣」、「我也是，沒有錢」、「我的障礙也是沒有錢...」、「有錢的人沒了解它的功能就買了，沒錢的人⋯有充分了解它的功能」。
此外，留言中也有不少人推薦各個手機的功能，「可是蘋果真的很耐用」、「我比較喜歡mini還好沒人搶」「12promax 是真的好用」、「12mini真的超棒」、「我拿12pro，照相夜視非常好，目前沒遇到問題」、「建議12，因為之後換5G還不至於要換機」。（編輯：陳雅雲）