老闆突約出遊還「包住包買」！他興奮衝現場 結局卻臉綠
老闆、主管是員工決定去留的最主要關鍵因素，若有幸遇到一位好老闆，面對再大壓力或困難，都會願意堅持下去。近日，就有網友分享，休假前一天接到老闆的電話，不但問說要帶他出去走走，還問有沒有看過摩天輪，並表明自己在美麗華附近訂了一間日租套房，讓他相當興奮，結果到現場後卻無言了。
編輯中心/綜合報導
2021-05-02 22:55:51
原PO在《爆怨2公社》表示，週五的晚上突然接到老闆的電話，問他隔天有事嗎，原PO也立刻回答「休假只想宅在家」，這時老闆卻說「你上來台北也跟我那麼久了，看你不是工作就是宅在家也很少出門，所以我打算帶你出去走走，看看台北有多美，人生不是只有工作和當廢物的！」
老闆接著補充，自己在美麗華對面訂了間日租套房，還可以眺望摩天輪，而且老闆還要他別帶行李，有缺的東西到時候再買就好，隔天更親自去載他出門，讓他忍不住心想「平常機車又難搞的老闆，竟然對我這麼好，以後一定要努力工作」。
結果到了現場後，原PO卻發現另外2位同事也在房間裡，而且這間日租套房根本還在裝潢，原來老闆只是找他們來當免錢工人而已，還轉頭對他說「你要的東西（這邊）都有，你把上衣脫掉就可以工作了」，這讓原PO瞬間傻眼，發覺自己上當了，也不禁在心中狂罵髒話。
貼文曝光後，許多網友也紛紛回應，「滿滿的話術，看來你老闆直銷出身的」、「笑死！ 難怪能當老闆」、「這套路有夠機車」、「老闆這招用過，下次又要想新梗了」、「年輕人終究是年輕人，哈哈哈」、「老闆要不要改當編劇？」、「假日還要被老闆騙身」、「不愧是老闆，專門挖洞讓人家跳」、「你還太嫩了」。（編輯：許智超）