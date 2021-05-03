NOW早報／小黃長「睫毛」！她停紅燈興奮　內行一看秒懂

路上見計程車長「眼睫毛」！她停紅燈興奮 內行一看秒懂





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一般民眾除了搭乘大眾捷運通勤之外，偶爾趕時間也會搭乘計程車或者Uber，有時候幸運會坐到特別的車種，例如Uber有特斯拉等等。近日，就有網友分享在路邊看到一輛計程車，但仔細一看發現，該輛計程車的車燈竟然貼了「眼睫毛」，照片曝光後引發討論，不少內行一看立刻秒懂，紛紛表示「雲林斗六的，這台很紅」、「斗六的一位大姐開的，搭過一次」、「斗六一個女司機開的，人很Nice」、「這台在雲林很紅啊，大姐人超好」、「一眼就認出是斗六，很常停在雲科大前」、「雲林人應該都有看過吧，蠻紅的這台睫毛車」。

▲網友分享在路邊看到計程車的車燈上面有「眼睫毛」，感到相當新奇。（圖/路上觀察學院）

今日天氣／東台易有雨局部雨勢大 中南部金馬留意霧低雲

今（3）天台灣附近水氣逐漸增多且仍吹著偏東風，迎風面東半部降雨機率高容易出現短暫降雨，並有局部較大雨勢發生的機率，西半部雖仍為多雲到晴，不過由於大氣環境較為不穩定，除山區午後短暫陣雨會較明顯外，平地午後的降雨機率也會略提高，午後請留意天氣的變化；溫度方面變化不大，白天依舊溫暖微熱，西半部高溫仍有30至32度，東半部約27、28度，至於早晚各地低溫約21至23度。另外，中南部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊，駕駛請收聽廣播，留意CMS即時資訊，注意行車安。

華航、諾富特確診數超過部桃 陳時中：社區警戒至5月中





中央流行疫情指揮中心昨（2）日再公布4名新冠肺炎本土確診個案，而且都是華航、諾富特飯店染疫機師及員工的同住家人，也使得華航、諾富特飯店群聚案累計確診達24例，超過之前衛福部桃園醫院群聚案確診數21人。指揮官陳時中表示是否再擴大持續監測中，他研判這波社區警戒觀察到5月中。

▲華航、諾富特飯店群聚是否持續擴大？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示社區警戒要觀察到5月中。（圖／記者顏真真攝）

印度神童再出預言！9月將爆第3波疫情高峰 好轉時間曝光





印度14歲神童阿南德（Abhigya Anand）曾精準預言新冠肺炎疫情爆發，受到媒體大肆報導，知名度也因此暴增。上月25日他再度於最新預言影片中，表示今年9、10月將面臨疫情高峰的情況，一直到明年5月才可能好轉，經濟亦明顯復甦。

▲印度神童阿南德於4月25日再出最新預言，表示今年9、10月疫情會達到最高峰，一直到明年5月才可能好轉。（圖／翻攝自Conscience YouTube）

台灣人防疫「戰無不勝」鬆懈了？醫師曝警訊：恐全盤皆輸





華航機師染疫案持續延燒，從原本機師確診，接著爆出「諾富特飯店」群聚感染，整起事件已有20位確診者。而對於新冠肺炎（COVID-19）疫情是否再度升溫，也引起各界高度關注，對此，醫師謝宗學就表示「其實，這次華航疫情風暴影響的範圍遠比之前幾次危機嚴重」，他更以「狼來了」比喻，因為太多次了，造成彈性疲乏；防疫連戰皆捷，導致憂患意識不足，兩者都是正常人性表現，「然而，這次的世紀疫情就是這麼殘酷，只要稍有鬆懈，結局就是全盤皆輸」。

▲華航機師染疫案持續延燒，從原本機師確診，接著爆出「諾富特飯店」群聚感染，整起事件已有20位確診者，對此，醫師謝宗學也曝警訊，直言「其實，這次華航疫情風暴影響的範圍遠比之前幾次危機嚴重」。（圖／記者陳致宇攝）

更換大頭照是警訊？LINE上「5跡象」透露另一半是否劈腿





男女交往無法保證雙方都能永遠不變，畢竟相處久了可能會經歷各種風波，導致感情變淡等的狀況。而根據日媒《beauty news tokyo》報導，若是察覺對方有異樣，不妨可從LINE上找出一些蛛絲馬跡，如果感覺另一半的LINE出現5大狀況，包括：回訊息速度太快、使用付費的可愛貼圖、不再叫你的暱稱、更改自己的用戶名稱、突然換大頭貼等，那就得多加就留意了！（編輯：許苡晴）