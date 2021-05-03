準備宣布懷孕消息！婆婆卻嗨喊「一句」　新娘瞬間崩潰了

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就在婚禮的前夕，婆婆卻突然問他們「等到所有賓客都坐下來享用餐點時，我能不能借用麥克風說幾句話？」她以為婆婆是要講一些祝福的話，便欣然答應了。到了婚禮當天，兩人交換完誓言，坐在位子上準備吃飯，這時婆婆如同前一晚預告的，走上舞台拿起麥克風，沒想到說的不是祝賀詞，而是「我懷孕了！」
原PO聽完直接傻眼，根本沒想到婆婆會宣布自己懷孕的消息，「我們真蠢，以為婆婆用麥克風是要祝福我們，所以從沒問過她打算說什麼…」，這讓她整晚心情都無法平復，因為自己原本要在婚禮上宣布這一消息，卻被婆婆搶先一步，後來直到婚禮結束前，她都沒有告訴任何人自己懷孕的事。
原PO也透露，自己是真的很生氣、懊悔，事後也沒有再和婆婆說過話，雖然很多親戚察覺她的異狀，並紛紛打電話關心她，還說婆婆因為她的冷淡而不滿，但她卻感到相當困擾，「大家都認為我不應該那麼敏感，難道真的是我反應過度嗎？」
貼文曝光後，網友們都認為，婆婆不應該在婚禮上宣布自己的喜事，「這樣的婆婆真的不行」、「太扯了，到底誰才是主角」、「搶自己兒子跟媳婦的光芒，真的太誇張」、「換作是我，如果有人想利用我的喜事宣布一些個人私事，我絕對會爆走」、「說實話這樣做真的莫名其妙，她應該搞清楚親友們是來參加婚禮，主角是兒子不是自己」。（編輯：許智超）