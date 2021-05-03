準備宣布懷孕消息！婆婆卻嗨喊「一句」　新娘瞬間崩潰了

▲泰國近日有對新人舉辦婚禮，但女子一看卻發現「新郎是她老公」，讓她超傻眼，怒揭渣男事蹟。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲女網友計畫在婚禮上向眾人宣布自己懷孕的喜事，卻被婆婆的1句話毀了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-03 00:15:11

結婚是人生大事，而婚禮當天對新人而言，也是一生中難以忘懷的一段回憶。不過，國外就有新娘抱怨，自己期待已久的婚禮卻婆婆毀掉，不但搶走了她作為主角的風采，準備的驚喜還因此泡湯，讓她感到憤怒又丟臉，貼文一出也引起網友撻伐。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《鏡報》報導，一名24歲女網友在國外《Reddit討論區》表示，她和老公日前舉辦了一場小型的婚禮，因為受到疫情影響，所以她們只邀請部分的親友參加，她也計畫在婚禮上公開「已經懷孕」的消息。

就在婚禮的前夕，婆婆卻突然問他們「等到所有賓客都坐下來享用餐點時，我能不能借用麥克風說幾句話？」她以為婆婆是要講一些祝福的話，便欣然答應了。到了婚禮當天，兩人交換完誓言，坐在位子上準備吃飯，這時婆婆如同前一晚預告的，走上舞台拿起麥克風，沒想到說的不是祝賀詞，而是「我懷孕了！」

▲婆婆上台並不是要說祝賀詞，而是宣布自己懷孕的消息，讓新娘當場崩潰。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲婆婆上台並不是要說祝賀詞，而是宣布自己懷孕的消息，讓新娘當場崩潰。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
原PO聽完直接傻眼，根本沒想到婆婆會宣布自己懷孕的消息，「我們真蠢，以為婆婆用麥克風是要祝福我們，所以從沒問過她打算說什麼…」，這讓她整晚心情都無法平復，因為自己原本要在婚禮上宣布這一消息，卻被婆婆搶先一步，後來直到婚禮結束前，她都沒有告訴任何人自己懷孕的事。

原PO也透露，自己是真的很生氣、懊悔，事後也沒有再和婆婆說過話，雖然很多親戚察覺她的異狀，並紛紛打電話關心她，還說婆婆因為她的冷淡而不滿，但她卻感到相當困擾，「大家都認為我不應該那麼敏感，難道真的是我反應過度嗎？」

貼文曝光後，網友們都認為，婆婆不應該在婚禮上宣布自己的喜事，「這樣的婆婆真的不行」、「太扯了，到底誰才是主角」、「搶自己兒子跟媳婦的光芒，真的太誇張」、「換作是我，如果有人想利用我的喜事宣布一些個人私事，我絕對會爆走」、「說實話這樣做真的莫名其妙，她應該搞清楚親友們是來參加婚禮，主角是兒子不是自己」。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
34.62%65.38%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
91.82%8.18%
2021-05-01-2021-05-04

黑衣人闖警局鬧事沒畫面！你覺得是誤刪還是吃案？

不小心誤刪
故意吃案
4.19%95.81%
2021-04-29-2021-05-02
即時
推薦閱讀