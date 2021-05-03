夜市排骨酥沒幾塊卻賣超貴？他曝「消費經驗」：還真敢啊

夜市是台灣的特色之一，遍及北中南部，除了各式店家、餘興遊戲，還有許多美食、小吃讓人百吃不厭，不僅台人愛逛，許多外國觀光客也都相當喜愛，不過，就有一名網友感嘆「夜市排骨酥會不會太誇張」，表示一小份竟然就要100元，貼文一出，也有網友分享自己的消費經驗，直呼「果不其然」。





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該名網友在PTT以「排骨酥會不會太誇張」為題發文，表示自己前陣子去夜市時，看到一小份排骨酥竟然就要100元，「以前小的不是50塊嗎？怎麼忽然間漲了一倍」，讓他超傻眼，「真的沒有在客氣的喔，那種份量在超市，生的也不用20塊吧，炸一下就翻五六倍喔，夜市還有比這個更誇張的嗎」？





▲一名網友在PTT以「夜市排骨酥會不會太誇張」為題發文，表示日前逛夜市時，看到一小份排骨酥竟然要價100元，貼文一出，掀起熱議。（圖／翻攝自PTT）

但也有網友緩頰，「剛剛才買，小的50中的100啊，而且有無骨的」、「餐飲業食材成本頂多30%就算很高了，賣你一百元，有30元份量的生排骨就算很好了」、「會覺得排骨不用20塊的，你是不是很久沒上菜市場了」。





另外，也有一名網友回文透露自己的消費經驗，他表示以前在他家附近的夜市新來了一家排骨酥，而他看到上面的新聞報導跟節目採訪，就去買了份100塊的來聞香一下，豈料拿到手一看，竟然只有五塊，雖然傻眼，但他告訴自己「應該很好吃吧」，豈料第一口和第二口，竟然都是「骨頭」，第三口一吃也只感到「普通好吃」，讓他不禁感嘆「我牙齒是不是崩了，嗯，果然是炸物應有的『好吃』，五分之三是骨頭，真敢賣啊，果不其然，約三個月後就沒看到他們的攤子了」。（編輯：郭佩蓉）



