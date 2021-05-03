低薪工作「不必太認真」？過來人全認了：當個稱職免洗筷

▲「The Hut Group」電商公司老闆馬修（Matthew Moulding）相當慷慨，豪灑8億元送給員工。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲職場上若從事的是低薪工作就不必「太認真」？網友的說發掀起過來人熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-03 11:19:00

五一勞動連假才剛結束，不少民眾對於經濟不景氣、薪水太低、工時太長等深刻有感，加上物價卻仍然居高不下，讓許多受薪階級直呼「生活真不易」。日前就有網友感嘆只要是低於「月休8天、每天8小時、月薪28160」這項條件的工作內容，就該「當個稱職的免洗筷」。話題掀起眾人討論，更有許多過來人紛紛認同表示「領多少錢做多少事就好！」。

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這名網友昨（2）日在社群論壇《Dcard》上發文提到「低薪工作不用太認真」，同時解釋他認為不符合「月休8天、每天8小時、月薪28160」條件的職缺，只要完成最基本的工作內容即可，「多的就應付了事，太多就擺爛，能不加班就不加，等資方受不了就離職，拿個非志願離職更好！」。

接著他也無奈表示，這樣的工作條件和職缺在資方眼中就是「免洗筷」，既然替代性高，那就索性當個稱職的免洗筷就好，「反正資方永遠都是虧損時減薪，大賺時收自己口袋」，文末更感嘆企業若不改善制度，只會導致底層勞工「讓社會一起吃苦，工作加班能摸魚就摸魚」。

▲「3星座」超愛偷懶？其中，榜首射手座做起事來我行我素，獲封薪水小偷之王。（示意圖，與本文無關／翻攝Pixabay）
▲不少人從事低於基本薪資條件的工作，無奈之下選擇當個薪水小偷。（示意圖，與本文無關／翻攝Pixabay）
文章曝光後，不少深有同感的網友也紛紛留言表示認同，「不能再同意太多，很多慣老闆說什麼共體時艱，有錢買新車弄裝潢、沒錢遵守勞基法」、「在台北領26K、沒加班費責任制的路過，真的是領多少錢做多少事，準時下班！」、「雇傭關係說穿了就當事人雙方債權契約。資方花錢買勞工的時間；勞工則是用時間換取傭金。既然是買賣關係，就別想付火車票的錢，而享有高鐵服務品質」。

不過也有過來人建議，雖然現在所處的職缺工作條件不夠理想，但也得把握時間充實自己，「是沒錯，但要記得，下班後要充實自己的人力資本，盡快換一個高薪的工作」、「然後過了十年還是領低薪，看是自己時間重要還是資方時間寶貴」、「認真跟沒認真領的差不多，何不歡樂就好，趁空檔多學其他有用高薪的技能或投資股票」。（編輯：楊智傑）

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