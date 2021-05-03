男頭爆痛衝醫院！一照「頭內全是寄生蟲」　最愛食物曝光

▲女童因頭痛而不幸身亡。 （示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名男子頭痛到受不了就醫，卻發現腦中全是寄生蟲。 （示意圖／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-03 11:07:22

常常吃不熟的東西，若是吃到沒有處理乾淨的，恐怕會導致寄生蟲感染，例如生魚片、螺類等食材，嚴重者甚至會喪命。近日，就有一名40歲男子吃完日本料理後，發覺頭痛到不行，沒想到去給醫生檢查後，卻發現腦中竟然充滿寄生蟲，讓他嚇到不行。

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據外媒《紅星新聞》報導，一名30歲的男子吃了幾次日本料理之後，常常覺得頭痛，直到最後真的受不了才就醫，結果經過核磁共振照射後，發現腦內竟然有3個寄生蟲病灶，仔細詢問之後才得知，男子頭痛之前吃過幾次生魚片，平常也非常愛吃醉蝦、螺螄。

另外，一名40歲大叔則也是同樣有頭痛的症狀，經過三個月後就醫檢查，結果發現腦中寄生蟲密密麻麻，早就難以數清，詢問後才知道大叔長年都有吃風乾未經過煮熟的犛牛肉的習慣，寄生蟲就在他的腦袋中持續生長。

▲一名40歲大叔因為
▲一名40歲大叔因為長年愛吃風乾未經過煮熟的犛牛肉，導致頭內長滿寄生蟲。（圖/翻攝紅星新聞）
對此，醫師宋曉徵表示，蟲卵隨血液進入腦部等，預防辦法就是拒絕生食肉類，寄生在他們腦內的是囊蟲，是豬肉絛蟲的幼蟲，豬肉絛蟲是一種常見的人體寄生絛蟲，當人誤食生的或未煮熟的含絛蟲蟲卵的肉類後，人體胃酸不能殺死蟲卵，這些卵便開始在人體消化道內發育，最終，隨著血液循環進入腦部、肝臟等，引起相應疾病。（編輯：張嘉哲）

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