華航染疫延燒 鄭文燦：社區關懷據點及活動中心關閉2週
華航機師染疫事件擴大波及諾富特飯店員工群聚感染，引發6起家庭群聚感染，至今已有24名個案，確診者足跡幾乎遍及桃園。桃園市長鄭文燦今（3）日早主持防疫會議時決議，桃園市民活動中心及社區關懷據點即日起暫停開放2週，另外老人較常群聚的老人文康中心及原民文化健康站也暫停供餐服務。
記者李春台/桃園報導
2021-05-03 11:08:28
鄭文燦指出，案1112足跡較為廣泛，因本案隔離框列對象有204位，風險的管制期還沒有過，另外諾富特的追溯專案有195位，風險管制期也還沒過，加上有些足跡遍及桃園各地方、各車站，為了提高社區的防疫等級，5月16日前，市民活動中心以及社區關懷據點暫停開放租借跟活動，老人文康中心及老人比較容易聚集的地方不做卡拉OK、也不供餐，另外原住民的文化健康站也比照辦理，以減少群聚的風險。
另外針對擴大施打疫苗的部分，鄭文燦表示，已請各單位協調，包括交通局負責防疫計程車隊，針對345位防疫計程車司機，目前已有87位完成施打，約佔1/4，希望其他3/4也能夠盡快施打；至於防疫旅館工作人員，將由觀旅局安排，今下午4點他也會去部桃視察施打情形，而機場免稅商店工作人員，特別是轉機部分的乘客會接觸到的，包括昇恆昌跟采盟員工也將由市府秘書處聯絡安排優先施打疫苗。
有關消毒的頻率，鄭文燦要求環保局特別針對交通場站及傳統市場等，還有已經結束考試的四技二專考場加強消毒，桃捷公司消毒頻率也要提高，務必讓整個事情能夠保持在環境不受污染的狀態。
鄭文燦表示，目前市府協調3家旅館做為防疫旅館，其中2家為外籍航空公司機組人員的防疫旅館，一家作為華航機組人員的防疫旅館，一樣必須要符合分艙分流的規範，包括工作人員、服務人員、清潔人員必須要穿著防護衣、戴手套；外籍航空公司機組員部分，因為是走特殊通道及防疫車隊到達防疫旅館，採取過境而不入境的方式，但仍然必須要待在房間，不能到餐廳用餐，「這部分不能有任何防疫破口」。