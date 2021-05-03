乾拌麵該配哪種醬？老饕「2調味」輪流加　再揭靈魂吃法

台灣人愛吃泡麵，款式百百種任任挑選，簡單又便利的特性，經常成為不少人的宵夜首選。近年來不少品牌的乾拌麵陸續登場，也是主打簡單調理包及簡易烹煮的特色，攻佔速食麵市場。不過有網友就好奇，市面上乾拌麵品牌眾多，如果買回家自己烹煮究竟該放什麼醬料調味才是內行吃法，討論串曝光後吸引不少老饕熱議。

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這名網友今（3）日在PTT的八卦版上好奇提問「

自己煮乾拌麵要放什麼醬料調味？

」，他提到自己本身就非常愛吃麵食類，自己在家有時會準備白麵條，簡單弄碗乾麵果腹，「但加入的醬料大概就幾種下去輪流亂加，吃來吃去不知道還能加點什麼去調味讓他更香」，同時也向鄉民求解「大家自己煮麵都加什麼調味料阿？」。

▲近年乾拌麵受市場歡迎，不少民眾會在家自己烹煮乾拌麵。（圖／NOWnews資料照片）

文章曝光後許多老饕也紛紛在底下回應，其中大票網友最推薦煮乾拌麵時搭配炸醬和蔥花，「維力炸醬罐頭是邪惡的變胖利器！飯麵湯都很好用」、「懶得試比例就東泉辣椒醬配蔥花」、「認真，拌豬油加點蔥花，調味用鮮味炒手」、「維力大乾麵地獄辣椒，吃維力的麵時用半包辣醬，剩下半包自己煮麵時用」。

此外，原PO也在文章內提到白麵條像是鹽水面「硬硬有嚼勁的」也讓他愛不釋手，留言中也釣出老饕分享乾拌麵不加重口味的醬料，也能讓整碗麵香氣撲鼻的撇步，「鹽水煮麵 ，拌麵醬基本就蔥花、蒜泥、醬油、麻油、香油、紅油、白醋」、「沒加蒜頭什都不是」、「茄汁鯖魚罐頭加麵條，以前颱風天放假在家，阿嬤都會這樣煮」。（編輯：楊智傑）