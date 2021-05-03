女醫嫁養豬戶！他嘆「社會地位不搭」　釣出過來人打臉

一名網友透露，有位醫師同學追了很久的女醫師，最後竟然嫁給一個養豬戶，不僅讓該位醫師同學覺得「輸了很可恥」，原PO也認為倆人「社會地位不搭」，但貼文一出，也釣到一名網友回應，他表示自己是名男醫師，老婆家恰巧就是養豬戶，婚後才知道「金額蠻嚇人，1星期就我1年收入」，讓網友全跪了。





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該名網友在PTT以「女醫生嫁給養豬的是怎麼回事？」為題發文，表示醫師同學苦追許久的女醫師最後嫁給養豬戶，讓醫師同學覺得輸了很可恥，原PO更表示，「雖然養豬的家裡一台gls、一台s400，但還是覺得社會地位不搭啊，女醫師怎麼會願意嫁給養豬的，有八卦嗎」？





▲一名網友透露自己有位醫師朋友苦追一名女醫師，豈料對方最後嫁給養豬戶，讓他直呼「社會地位不搭」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）

另外，也有一名男網友回文，透露自己剛好是名男醫師，太太家裡養豬，其實他在交往時對養豬沒有什麼概念，也對職業沒什麼特別看法，「對我來說，那是一種專業，畢竟調料、疫苗、人工生殖、肥育滿滿學問」，結果他婚後才知道，「養豬場規模幾個廠共約2萬多頭，金額真的蠻嚇人，1星期就我1年收入」，他也在文末表示，「不過術業有專攻，我充滿尊敬與敬佩，不過還是做我自己，日子快活，學到很多養殖知識是真的」。





而其他網友看完則紛紛留言，「兩萬頭淨收入應該有破2億元」、「2萬頭，一頭上萬，年營業額就幾億起跳了」、「好猛，超級有錢..」、「如果養豬20000頭，平均一天一頭吃1.5kg，飼料單價12元，一天就要36萬飼料錢」、「2萬頭，厲害惹」、「開養豬場家裡應該很有錢+1」。（編輯：郭佩蓉）



