「預售屋vs中古屋」該怎選？過來人戰翻論差異：付款輕鬆
買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望在畢業之後能夠找一份好的工作，從租房開始慢慢一路打拼到頭期款買房，但也有人認為買房因為要背負房貸壓力太大所以不斷租房。沒想到就有網友在網路上表示疑惑「『預售屋vs中古屋』該怎麼選？」對此就有過來人戰翻，甚至更討論出差異，直言「付款會很輕鬆」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-03 13:13:30
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「預售屋、中古屋都幾？」的文章表示，「最近在看房子，只買得起新北市大概一千萬的」，原PO更接著說「中古屋比較便宜，公設比低，屋況一目瞭然；預售屋，初期分攤輕鬆，房子新，公設比較高，大家都怎麼選呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛列出「預售屋」和「中古屋」的差異，「預售屋的品質要賭啊」、「如果是要投資轉手，玩預售要短進短出，拖太久不利；如果要自住，好建商很貴，但至少勝面比較大」、「中古屋一堆都還要先裝潢過才好」、「現在預售屋只能買公司實力雄厚的」、「中古屋的行情是跟著新成屋在跑的，5年內通常大家還會當成新屋在買」。
而大多數網友紛紛都偏向選擇購買「預售屋」，「預售屋，住新房比較爽」、「預售付款輕鬆買啊」、「很多人是想住新屋的」、「其實住剛蓋好5年內的最好，馬上能住，之後還能轉手」、「預售屋新是一個很大的重點」。（編輯：王柏文）