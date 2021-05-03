批中央防疫動作慢　侯友宜：善意的提醒

侯友宜
▲批中央的防疫動作慢，引發關注；對此，新北市長侯友宜認為，是做善意提醒，並強調防疫要上下一心。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.03）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-03 11:57:53

新北市政府消防局今（3）日在亞東醫院北棟戶外團體篩檢區，舉辦「科技行動急診救護車，搶救OHCA大聯盟全面啟動」記者會；新北市長侯友宜強調，「緊急醫療救護」的品質，是評估一個先進城市與否的重要指標。

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針對新北市政府昨（2）日批中央的防疫動作慢，衛福部陳時中今日上午回應，將任何一名民眾匡列為居家，都有限制人身自由的成分，因此更要謹慎的使用公權力，否則變成「關越多、跑越多」，這也不是好事；對此，侯友宜受訪時認為，是做善意的提醒，並強調防疫要上下一心，中央地方不但要合作，地方也一定要補足中央沒看到的地方，全力來防衛。

「科技行動急診救護車，搶救OHCA大聯盟全面啟動」記者會的現場，由亞東醫院做演練示範，展現醫院急診室在處理OHCA案件時的人力配置分工、急救流程及高端急救設備；希望以此強調生命之鍊其中一環「醫院端處置」的重要性，凝聚急救責任醫院與第一線救護人員，在到院前，緊急救護無間隙協同合作，共同努力將康復出院率由去（109）年的10.71%再提升。

▲「科技行動急診救護車，搶救OHCA大聯盟全面啟動」記者會的現場，由亞東醫院做演練示範。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.03）
▲「科技行動急診救護車，搶救OHCA大聯盟全面啟動」記者會的現場，由亞東醫院做演練示範。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.03）
 

消防局表示，「科技行動急診救護車」功能強大，除車內配備各式急救設備，其核心內涵EPCR，智慧雲端動態救護系統，可透過雲端系統整合平台，連結現場端、醫院端、指導醫師端及品管端；此外，消防局線上所有100台救護車，都可在現場即時將患者心電圖、血壓、血氧、照片、影像等資訊傳遞，讓入院後急救程序大幅縮短，可大幅改善患者預後，升格至今已成功救回1743人。

消防局指出，大量傷病患管理子系統，是在總結了許多大型的事故」例如八仙塵爆及江子翠捷運攻擊等經驗後，加入的全新功能，可在事故發生後，以最快的速度提供最新的傷亡及送醫資訊；智慧雲端動態救護系統EPCR今（110）年更獲得「2021智慧城市創新應用獎」，充分展現新北市近年緊急救護推展成效，及打造智能城市-強化救護服務重要執行成果。

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