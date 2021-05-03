爆紅冰淇淋不賣了？女哭「四處找不到」　店員揭停賣真相

▲曾經風靡全台的莉莉冰淇淋，深受不少年輕朋友喜愛。（圖/Dcard）
▲曾經風靡全台的粒粒冰淇淋，深受不少年輕朋友喜愛。（圖/Dcard）

編輯中心/綜合報導

2021-05-03 12:24:02

台灣有不少是本土生產的商品，而也有許多是從國外引進的，尤其又以食物為大宗，每每一登台就會吸引人潮購買。不過，近日就有網友討論「請問台灣哪裡還有在賣粒粒冰啊？之前吃真的很喜歡...結果現在都找不到」貼文引發廣大迴響。

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原PO在「Dcard」貼文指出「之前在韓國跟日本一吃就愛上，然後前幾年台南新光三越跟其他地方都有快閃店，也都有去吃，然後剛剛突然很想吃，結果去Google了一下都沒有結果，幾乎都是去年快閃的資訊，閃到現在一整個消聲匿跡，想問看看台灣在哪還有賣這種粒粒冰.......只要在台灣總有機會吃到」。

▲曾經風靡全台的莉莉冰淇淋，深受不少年輕朋友喜愛。（圖/Dcard）
▲網友發文請益這種粒粒冰是否還能再買到，引發討論。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「粒粒冰真的不錯吃，但是真的是童年回憶了」、「你沒說我還忘記粒粒冰存在勒」、「上次吃已經是泛舟哥當一日店長的時候＝＝」、「那時候超紅啊，在西門町要吃還要排隊」、「我前幾個月也想吃，上網查也都沒」、「以前都沒機會去西門町吃，等國中後要去吃就收了」、「真的希望能在販售這款冰淇淋啊」、「真的完全消失，去年下半年還有看到有幾間，現在都找不到」。

不過，就有內行網友表示「這不賣的原因很簡單，成本太高又不容易保存，然後溫度要夠低...根本賺不了多少，之前打工的地方有，直接不賣了，老闆請我們工讀吃完」、「這個冷凍庫要超級冷，耗電就是成本提高，這小小一杯就要120起跳，CP值太低」。（編輯：張嘉哲）

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