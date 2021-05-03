拿iPhone不要按！他點「IG精選動態」整台當機 原因曝光
拿iPhone的你千萬不要亂點這則「IG精選動態」！近日網路上瘋傳一個IG帳號中，有一個精選動態，如果是拿iPhone的人點擊下去的話，就會整台手機死機，引發果粉們熱烈討論。對此，也有內行網友給出原因，直呼「也不用太緊張」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-03 12:49:27
一名網友在「Dcard」貼文指出「我的手機是iPhone，今天看到朋友轉發此帳號的文章，要大家看精選動態，沒想到一點進去就當機，有人跟我一樣點過嗎？還是知道原因是什麼？是只有iPhone才這樣，還是大家都是啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「我也是iPhone也當了」、「如果是只有iPhone會當機，那分享的人真的吃飽太閒」、「還有人會故意分享叫別讓去點，超沒品」、「我也是一點就整個當掉，真的氣鼠」、「我當到連要關機都關不起來...」、「我安卓打得開，好像是iPhone的問題」、「安卓可以開！是iPhone的問題沒錯」、「分享的真的超沒品，如果是我朋友一律退追蹤」。
不過，也有網友表明當機原因「因為裡面的文字iPhone不支援，所以當機，不是中毒」、「啊就是iOS字體不支援才會當機啊==，哪可能點個限時就會被盜 」、「不是病毒不用擔心，只是語法在系統上不支援而異常而已。」（編輯：張嘉哲）