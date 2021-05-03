拿iPhone不要按！他點「IG精選動態」整台當機　原因曝光

▲一名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示自己用了6個世代的iPhone，現在才知道時鐘APP的秒針竟然會動。（示意圖／取自unsplash）
▲近日網友發現只要點某個IG的精選動態，整台iPhone就會呈現當機狀態。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-03 12:49:27

拿iPhone的你千萬不要亂點這則「IG精選動態」！近日網路上瘋傳一個IG帳號中，有一個精選動態，如果是拿iPhone的人點擊下去的話，就會整台手機死機，引發果粉們熱烈討論。對此，也有內行網友給出原因，直呼「也不用太緊張」。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「我的手機是iPhone，今天看到朋友轉發此帳號的文章，要大家看精選動態，沒想到一點進去就當機，有人跟我一樣點過嗎？還是知道原因是什麼？是只有iPhone才這樣，還是大家都是啊？」

▲網友表示不要點下該帳號的精選動態，否則iPhone會出現當機。（圖/Dcard）
▲網友表示不要點下該帳號的精選動態，否則iPhone會出現當機。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「我也是iPhone也當了」、「如果是只有iPhone會當機，那分享的人真的吃飽太閒」、「還有人會故意分享叫別讓去點，超沒品」、「我也是一點就整個當掉，真的氣鼠」、「我當到連要關機都關不起來...」、「我安卓打得開，好像是iPhone的問題」、「安卓可以開！是iPhone的問題沒錯」、「分享的真的超沒品，如果是我朋友一律退追蹤」。

▲安卓用戶打開顯示裡頭只是純文字以及特殊效果。（圖/Dcard）
▲安卓用戶打開顯示裡頭只是純特殊文字以及特殊效果。（圖/Dcard）
不過，也有網友表明當機原因「因為裡面的文字iPhone不支援，所以當機，不是中毒」、「啊就是iOS字體不支援才會當機啊==，哪可能點個限時就會被盜 」、「不是病毒不用擔心，只是語法在系統上不支援而異常而已。」（編輯：張嘉哲）

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