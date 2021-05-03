同樣標錯價！網問「全國電子幹嘛賠？」 關鍵曝：有賺到
三星今年推出Galaxy S21高級旗艦機，其主打的拍照功能深受不少女生喜愛，被網友封為「手機界的單眼」，其售價原本要27900起跳，不過昨（2）日凌晨在全國電子購物網上，被標錯價格少打一個0，直接打一折變成2790元，引發網友爆搶下單，而全國電子也出面表示「將會認賠，並照標錯價格出售」。對此，就有網友解析上次蛋塔與這次手機標錯價的處理方式為何不同。
編輯中心/綜合報導
2021-05-03 13:30:12
2日凌晨有民眾在全國電子購物網上，看到三星的Galaxy S21只要2790元，立刻興奮上網分享，造成不少人上網搶購，更誇張的是，連128G紫色限定款標價都僅要6890元，不說還以為是打到骨折的限量活動。對此，全國電子回應「本次因操作失誤而錯標特定商品價格，因全國電子購物網站系統設有偵錯機制，發現後已自動下架處理，經評估後損失在可控範圍內，仍願秉持善意，按照錯標之價格出貨予參與訂購之消費者。」
而消息曝光後，引爆PTT網友熱議「全國電子說要認賠，真假的啦」、「那上次蝦皮肯德基蛋塔是怎麼回事啦！」、「人家全國電子廣告都說『揪甘心』，此時此刻真的覺得有被甘心到的感覺」、「同樣標錯價，怎麼全國電子就認賠？」
而不少網友紛紛點出關鍵「損失在可控範圍內，正常出貨好聲量+1，獲得媒體廣告+2，網友搜尋討論一波+3，這波全國電子不虧」、「因為損失在可控範圍內，蛋塔賣八萬多盒，
賠了一千多萬欸哈哈，怎可能出貨」、「就只差在損失有沒有超標啊，沒有的話等於拿來投放廣告而已，賺一波啦」、「如果損失可控範圍內，當花小錢投放廣告啊，這波全國電子算有賺到」、「這波我確實對全國電子好感上升」、「下單的比較少，正常出貨聲譽更好，又能免費獲得全台媒體版面，賺爛」。（編輯：張嘉哲）