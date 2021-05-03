買自助餐都夾同樣菜！男破解老闆「結帳手法」：別再被騙

▲網友分享自己去吃自助餐時，夾了三樣菜，份量不多，但被計價80元，讓他非常傻眼。（示意圖／翻攝自路上觀察學院）
▲自助餐有許多菜色，因其每天都能吃到不同菜色，深受不少老饕喜愛。（示意圖／翻攝自路上觀察學院）

編輯中心/綜合報導

2021-05-03 14:04:59

自助餐因為其豐富的菜色，讓民眾可以每天選擇不同的菜色吃，因此深受不少人喜愛，不過由於菜價浮動或是特殊食材緣故，往往發生客人與店家爭執「價格」的問題。近日，就有網友分享自己去買自助餐時，每次結帳都覺得價格有「蹊蹺」，直到最近終於發現真相，直指真的太誇張，引發熱議。

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一名林姓男網友在臉書表示「最近跟老婆常常都有去買自助餐的習慣，雖然菜色很多元，但我們幾乎都是夾的同款菜色，像是高麗菜、番茄炒蛋、菠菜這類的，不太吃主菜，像是雞腿、排骨這類的我們不會夾，但時間一拉長，發現價格開始浮動，有時候130，有時候就衝到200，或者180之類的」。

「之前聽朋友說，那間店有兩個不同的店員在結帳，夾一樣的菜兩個人算出來價格會差到70元，我今天去買跟前幾天差不多的菜色，老闆跟我說200，我叫他算給我聽，結果他算完尷尬爆，只要180，根本是看我手上拿一千要給他找，直接隨便報價，下次買自助餐大家就提出要老闆算給你聽！別再被騙錢了」。

▲男網友分享自己去買自助餐時，發現老闆「結帳手法」，最後遭她識破後，場面尷尬。（圖/當事人授權提供）
▲男網友分享自己去買自助餐時，發現老闆「暗黑結帳手法」，最後遭識破後，場面尷尬。（圖/當事人授權提供）
貼文一出，不少網友紛紛傻眼表示「＝＝好暗黑的經驗」、「所以我都不吃自助餐，莫名其妙被坑一堆錢都能多吃好多便當」、「買過同樣菜色差50元+1」、「真的可以叫自助餐的算給你聽，很多算出來都跟喊出來的不同」、「吃自助餐還是找秤重的吧....太多黑心店了」。

對此，《NOWnews》也訪問到林姓男網友，他表示「當時聽到老闆說200就覺得跟以前價格不太對勁，結果叫老闆算給我聽，老闆先是臉很臭，接著開始算之後，加起來只有180元，現場氣氛還蠻尷尬的.....只希望自助餐業者能有良心一點，不要看到客人拿大鈔要找錢，就想多凹20元，整個變成貪婪的老闆，大家賺錢都很辛苦。」（編輯：張嘉哲）

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