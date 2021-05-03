愛台灣「放棄」中國市場？ 蔡阿嘎19字回嗆：根本沒想過

知名百萬蔡阿嘎在台灣有「元老級YouTuber」、「YouTuber界的長青樹」的美稱，擁有超過200萬訂閱數。近日有中國媒體人特別撰文評論指出蔡阿嘎主打「本土」、「愛台灣」特色，「本人幾乎完全放棄經營大陸市場」。對此，蔡阿嘎本人也感到相當傻眼，更直接分享截圖回嗆「不是放棄喔！我TM根本沒想過要經營！」。

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蔡阿嘎截下一篇來自《台海網》的報導，這篇文章出自陸媒《華夏經緯網》的《台灣網紅報告──蔡阿嘎（上篇）》，作者是一名宣稱台灣的資深媒體人李平。文章內指出，蔡阿嘎以本土、愛台灣為主打特色，「因此在大陸知名度較低，他本人也幾乎完全放棄經營大陸市場」。

▲這篇 《台灣網紅報告──蔡阿嘎（上篇）》文章內指出 蔡阿嘎「放棄中國市場」，主打愛台灣、本土特色。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

此外內文也分析蔡阿嘎作為台灣第一代「網紅」，經營YouTube十幾年，面對一波波後浪的來襲，卻仍然站在浪頭上前行的背後關鍵，「這樣的成績，除了他的勤奮與敬業之外，能夠不斷開發新的題材內容同時精準滿足受眾喜好，是他始終屹立不倒的關鍵」。

▲蔡阿嘎拒絕親中，因而失去與不少合作，收入損失高達幾百萬。（圖／蔡阿嘎YouTube）

不過蔡阿嘎本人對於原文所稱「放棄經營大陸市場」也感到相當錯愕，直接截取文章首段表示「毋丟喔，不是『放棄』喔！我TM根本沒想過要經營！」，更無奈表示「情蒐台灣YouTuber是要幹嘛」，許多粉絲和網友也紛紛留言力挺蔡阿嘎「別太直白啦，等等他們又玻璃心碎一地」、「他們到底誤會了什麼啊」、「蔡阿嘎也放棄新垣結衣當老婆的權利啊」。（編輯：楊智傑）