楊志良質疑陳時中做錯　侯友宜：共同面對問題、解決問題

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永和區的永平國小校慶已緊急暫停，新北市的校園防疫會不會再更升級？侯友宜指出，尊重學校有不同的考量，但學校一定要落實三級防護、健康五原則，且在這段時間除要掌控人數外，所有吃的園遊會都不可以辦，還是把防疫做到位；學校評估取消就取消，沒有辦法取消的都視狀況把防疫做到最到位。
針對台北市防疫的等級暫時不升級，維持秋冬專案，不知道新北的態度？侯友宜說，新北市從諾富特事件以來就全面戒備，整個疫情的指揮系統，都是最高等級的一級開設，這段時間碰上母親節、宮廟的大活動，所有宮廟的活動一定是限縮人數，且繞境祈福我們都必須要提供防疫計畫，甚至會限縮平安餐。
此外，1000人以上的室外活動一定要報衛生局、消防局核定，室內的聚會一律採取實聯制，老人共餐的活動，改外帶餐盒的方式；同時也呼籲我們的醫療院所，要減少探病的機會，及要詢問TOCC史，要把它做到位，防止疫情再度擴大，所有的防疫作為，以疑似社區感染擴大的方式全面戒備。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。