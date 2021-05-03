楊志良質疑陳時中做錯　侯友宜：共同面對問題、解決問題

侯友宜
▲前衛生署長楊志良3日受訪時，質疑衛福部長陳時中做錯事；對此，新北市長侯友宜認為，共同面對問題、解決問題。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.03）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-03 16:31:46

華航機師群聚染疫風暴如滾雪球般的延燒，染疫已超越部立桃園醫院案，成為國內最大群聚感染案，前衛生署長楊志良今（3）日受訪時，質疑衛福部長陳時中做錯事；對此，新北市長侯友宜認為，共同面對問題、解決問題。

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侯友宜表示，整個防疫的過程，只有一句話，「我們跟中央一定同心齊力把防疫做好」；如果大家有不同的意見、看法，中央跟地方共同面對問題，一起解決問題，只有解決問題、共同防疫，才能夠把防疫做好，大家要有這樣的共同信念。

永和區的永平國小校慶已緊急暫停，新北市的校園防疫會不會再更升級？侯友宜指出，尊重學校有不同的考量，但學校一定要落實三級防護、健康五原則，且在這段時間除要掌控人數外，所有吃的園遊會都不可以辦，還是把防疫做到位；學校評估取消就取消，沒有辦法取消的都視狀況把防疫做到最到位。

針對台北市防疫的等級暫時不升級，維持秋冬專案，不知道新北的態度？侯友宜說，新北市從諾富特事件以來就全面戒備，整個疫情的指揮系統，都是最高等級的一級開設，這段時間碰上母親節、宮廟的大活動，所有宮廟的活動一定是限縮人數，且繞境祈福我們都必須要提供防疫計畫，甚至會限縮平安餐。

此外，1000人以上的室外活動一定要報衛生局、消防局核定，室內的聚會一律採取實聯制，老人共餐的活動，改外帶餐盒的方式；同時也呼籲我們的醫療院所，要減少探病的機會，及要詢問TOCC史，要把它做到位，防止疫情再度擴大，所有的防疫作為，以疑似社區感染擴大的方式全面戒備。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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