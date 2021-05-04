房市／A7房價優勢　首購、置產同時搶進

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龜山區之所以量能成長強勁，來自於A7重劃區的大量交屋。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，龜山區主要受到A7重劃區新案交屋量帶動，整體移轉量大增，近幾年機場捷運周邊頗受矚目，體育大學站經過7站到台北火車站，具有交通利多，且新大樓房價2字頭，是繼新北市的淡海新市鎮後另一個首購族及投資置產的熱門地點；另一方面，A7合宜住宅解除禁售，可自由買賣，由於其緊鄰捷運站，周邊商家陸續開出，生活機能逐漸成熟，也成為熱門的購屋標的。
信義房屋林口長庚店店長黃達新也指出，A7重劃區大量交屋造就今年以來龜山區交易量暴增，其周邊每坪單價約25-26萬元間，較A8和A9站親民，對於首購族和換屋族是很大吸引力，尤其總價千萬元左右即可購買3房，在林口生活圈若以相同條件，恐怕難尋此低總價。除此，合宜住宅解禁，釋出量非常大，也將會是房市焦點之一。
除了機場捷運交通建設，A7重劃區的西側為華亞科技園區，重劃區也規劃產業專區，包括致茂電子、禾聯碩等科技大廠將會進駐，能創造龐大的就業機會，甚至被視為下一個內湖科學園區，具有增值潛力。
桃園另一表現好的行政區平鎮交易量也成長了5成之多。信義房屋平鎮店店長古鴻威表示，其來自於南勢重劃區交易量放大原因，包含新建案和中古屋熱絡，主要原因是單價比市區低約2-3萬，且還有1字頭。