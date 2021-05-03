阿嬤想洗照片 下秒掏出「上古神獸」！全場驚喊：完蛋了
隨著科技日新月異，許多人用手機拍照後，幾乎都會存在雲端或是PO上社群軟體，而洗照片的人也逐漸變少。近日，就有網友分享，阿嬤請他幫忙洗照片，沒想到卻掏出一片「上古神獸」，讓他看了不知該怎麼辦，貼文曝光後，網友也紛紛直呼「完蛋了…很難找到能讀取的」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-03 16:50:15
原PO在《路上觀察學院》表示，阿嬤前幾天請他幫忙洗大頭照，沒想到拿出的不是光碟、隨身碟，而是一片「磁碟」。原PO接過時，頓時不知該如何是好，因為市面上已經很少見到磁碟片，所以要找到讀取裝置是很困難的，也讓他忍不住開玩笑說「孩子坐下來，我告訴你一段傳奇故事」。
許多網友看完也相當驚訝，「這真的是時代的眼淚」、「這該怎麼讀取內容…想到就頭痛」、「要讀取這個上古神獸，還要找到上古聖殿才行」、「真的會不知所措」、「孫子：哇！這是悠遊卡新的3D吊飾嗎？把另存新檔的圖案掛在包包上？」、「好酷，是存檔符號的公仔耶」、「現在的小孩沒幾個知道存檔圖示的由來XD」、「完蛋了…很難找到能讀取的」。
另外，也有網友透露，其實不少大廠至今仍會使用，「因為機台老舊，汰換的成本很高且是一項大工程，於是便沿用磁碟機」，「機台老，很多都還在用dos....軟碟機改掉的話成本挺高的」、「你各位知道我們護國神山及其他大大小小半導體8吋廠還在用這個遠古時代的東西嗎」、「甚至有些學校的電腦上還找得到軟碟機」。（編輯：許智超）