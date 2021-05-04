房市／外地客愛到台中買捷運宅　首選南屯

台中高鐵
▲台中高鐵搭捷運至南屯市區，最多只要15分鐘。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-04 08:30:00

台中捷運通車後，從台中高鐵搭至南屯各站的時間落在10至15分鐘之間，較過去縮短許多。在地房仲指出，在房屋貸款利率低、市場熱錢多等基礎上，如今又有軌道建設到位，許多外地客認為從高鐵搭捷運進市中心第一站就是南屯，到南屯購買捷運宅的意願提高不少。

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台中市地政局公布4月份移轉棟數，與去年同期相較，全市年增率達28.5%，其中，南屯區349棟，年增率更達66%，與上月相較，月增率也有15%，房市表現堪稱各主要行政區最突出。

分析原因，信義房屋南屯店店長杜得琳表示，台中移入人口多，其中，南屯本來就擁有許多吸引台中其他行政區，乃至於外縣市人口移入的優勢，包括其公園綠地數量多且面積大，有3個公辦重劃區及6個自辦的單元重劃，同時又有機密科技園區坐落，就近提供工作機會。既有的區位條件加上捷運綠線通車後，再次將南屯的優勢觸發出來，除原先在地客外，更吸引許多外地客買進，尤其鎖定捷運沿線周邊，刺激買賣移轉量攀高。

杜得琳進一步說明，近期市場上熱錢多、房貸利率低，許多外地客把握時機，無論是到台中置產，或是協助在台中就業及就學的子女購屋。選擇南屯的原因，則多是考量從台中高鐵站搭上捷運後，距離最近的市中心區域就是南屯區，且乘車時間僅需10至15分鐘，讓不少雙北客感到相當方便，不少人甚至是短暫下台中看房3小時，又立刻搭上捷運轉高鐵北返。

根據台中市民政局統計，今年第一季全市淨移入人口數最多的行政區，依序就是北屯與南屯區，且兩區都破500人。

杜得琳也觀察到，通常台中在地客買進南屯，主要受到學區、公園吸引，具備這些條件的住宅都備受歡迎；至於外地客則偏愛捷運宅，但漸漸也有在地客受影響，對捷運宅的指名度開始提高。至於購屋的總價區間則沒有特定條件，端看買方預算，從800萬小宅、中古屋，到4000萬以上高總價物件，都有成交。

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