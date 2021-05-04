房市／旺季、建案交屋　推升六都交易

六都四月
▲六都四月買賣移轉棟數合計2.25萬棟，年增約28%。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-04 12:30:00

根據六都公布的買賣移轉棟數資料顯示，四月的買賣移轉棟數反映3月市場穩定的買氣，六都四月買賣移轉棟數合計2.25萬棟，年增約28%，月變動大致持平，移轉棟數增加一方面因為去年疫情衝擊基期較低，另一方面則是3月房市買氣穩定加上第一季交屋帶動，移轉棟數維持穩定。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年第一季正值疫情期間，因此買賣移轉棟數基期較低，對比之下4月移轉棟數出現年增28%的強勁態勢，而今年第一季的新成屋完工量比去年同期增加約4千餘戶，預售完工交屋也會帶動移轉棟數增加，同時3月市場也正值上半年房市旺季，許多因素帶動下導致4月移轉棟數表現維持穩定。

六都之中，4月移轉量最高的是新北市的6325棟，年增約38%，交易移轉棟數以五股區、板橋區、三重區增加較多，與3月相較分別增加169棟、100棟、89棟，分析原因，因五股洲子洋重劃區、板橋江翠北側重劃區、三重仁義重劃區內有新成屋大量移轉增加所致。

高雄市4月移轉棟數為3719棟，年增39%，台中市4月移轉棟數為3864棟，年增29%，不過月減約8.6%，台南市4月建物買賣移轉棟數為2143棟，月增4%且年增26%，桃園市則是3757棟，月減6.2%但年增13%，台北市則是2712棟月減3.3%但年增17%。

曾敬德表示，觀察3、4月房市買氣仍呈現自用當道，且交易狀況維持相對穩定，緊接5月的移轉棟數仍有機會反映3、4月的穩定買氣，移轉棟數維持年增表現。

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