「不讓低端人口加入」！竹科媽媽群組設門檻：先看學經歷

現代社群軟體發達，不論是聯絡公事或閒聊談天，都能透過群組功能讓保持對話空間，許多家長也會因為想交流育兒心得，即時分享課程影片、活動連結等等而建立「地方媽媽」的群組，不過日前一名搬到竹科的女網友就發現，新竹的竹科媽媽群組設立了嚴苛的審核門檻，強調入群前得先審核學經歷，更喊「不想讓低端人口加入」，瞬間掀起網友熱議。

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這名竹科女網友在PTT的

WomenTalk

版上提到，最近和一名懷孕20週的女同事閒聊，得知對方想要進入竹科當地頗知名的媽媽群組，想進群前還得先以「打造有質感的媽媽群組」、「不想讓低端人口加入」為由審核父母的學經歷，要求父母雙方至少有一方得符合「四大學士以上或中字輩以上碩士」、「待過上市上櫃的公司5年以上」、「至少一方為醫生、律師、公務員」，若無亮眼的學經歷就必須家裡自己創業，「持有3間以上不動產三間以上」，且提供所有權狀證明。

不僅入群組門檻嚴苛，該名竹科女網友也表示，入群後會發現許多媽媽們會揪團替小孩報名昂貴的語言課程、寶寶游泳或寶寶音樂課、統合課程、全腦潛能開發課程、馬術課程等等，媽媽們自己也會為了充實自身揪團學習花藝、烘焙或瑜珈，「保守估計光是媽媽跟小孩加起來學費一個月至少就要2、3萬起跳」。

▲群組內的媽媽們會揪團報名昂貴的孩子課程，也會一起聚餐、學習才藝。（示意圖／取自unsplash）

文末原PO也無奈表示自己終於能理解同事「還沒當媽先焦慮」的原因，不少網友看到如此嚴苛的群組門檻後也紛紛感嘆「上流社會階層就是這樣，不要被貧窮限制住想像力了」、「台北也很多這種媽媽群組，不是那個階層就看看就好」、「原來日劇演的都是真的」。

另外也有網友認為「老實說這樣討論比較方便吧，同溫層價值觀差不多」、「群組裡面交流其實蠻不錯，也沒有外界觀看的那種較勁意味，主要真的是篩選階層而已」、「其實不用想那麼多，媽媽群組裡的媽媽只是希望小孩能跟同階層的小朋友多互動而已」、「門檻高不高其次，成員自以為是的心態才可怕」。（編輯：楊智傑）