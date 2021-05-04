房市／潛銷期房價較便宜嗎？專家這樣說

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信義房屋不動產企劃研究室專案經理曾敬德表示，在房屋銷售的前期還是後期購屋比較便宜仍需視該案銷售狀況，例如若是房市環境好，區域房價持續往上，那在房屋銷售的前期購屋有機會買到較低的價格，反之，若是該建案餘屋多，房子賣不完，但可能在銷售的後期，建商讓利空間較大。
曾敬德進一步說明，消費者購屋可考量房市大環境熱度，若是鎖定重劃區購屋，也需綜合考量未來的發展性。郎美囡也補充，消費者可以了解案場附近的區域房價，假設附近同樣有新建案，可比較價格評估建商開價是否合理，若案場附近若多是中古屋，則可看看此新案房價與中古屋之間的差距，若是周邊中古屋多是5字頭，但新案開到7字頭，這時可能成交6字頭有機會。
郎美囡進一步說明，了解周邊區域行情後，可以試著出價，實際知道議價空間，潛銷期也較容易有送小家電的優惠，目的在壓縮消費者的思考時間，因此若是自身購屋需求明確，價格又滿意的話，在這個期間購屋，有機會爭取到較多的優惠。
除此之外，若是不介意戶別的話，也可以等到建商賣到最後餘屋時再去案場談，可能會有實惠的價格，因為當房屋剩下個位數時，議價空間較大，不過，郎美囡表示，這時就可能不見得會挑到最符合個人需求、理想的房子。