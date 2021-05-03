學徒月薪僅26K！他嗆：不如去超商 內行曝「3成本」打臉
部分的行業會提供學徒職缺，雖然薪水較低，但可以讓沒經驗的學徒邊做邊學習。不過，就有網友抱怨，他到知名飯店應徵學徒，月休6天、每日工時9小時，含全勤月薪卻只有2.6萬元，讓他忍不住說「那我去做超商就好了」，結果而反遭網友打臉。
編輯中心/綜合報導
2021-05-03 18:05:17
原PO在《爆怨2公社》表示，最近到一家知名飯店應徵學徒，待遇是「月休6天、早上9點上班，晚上8點下班、每日空班2小時，等於一天工時9小時」，沒想到薪水含全勤竟只有2.6萬元，這讓他傻眼直呼「那我去做超商就好，何必在廚房高壓的環境做事，雖然是去學技術，但現在的年代不是以前了吧...怎還有人拿香蕉請猴子啊？」
貼文曝光後，網友們卻都不認同原PO，「你學的是技術！你有技術錢不是問題」、「你有什麼條件要求高薪？」、「學徒而已還那麼嗆」、「麻煩先搞懂什麼叫學徒…」、「應徵的職位是學徒，當然是最低薪起跳！如果認為自己很有能力，怎麼會去應徵學徒這個職位？」、「不然學徒要62000嗎？你開我來學」。
另外，就有內行的網友提出3點回嗆，第一點是「你去超商什麼都學不到，去廚房可以學到東西，請問老闆付出的『教學成本』你算了嗎」、第二點是「你什麼都不會，去到廚房還要有人帶你，防止你做錯事，『管理成本』你算了嗎」、第三點是「你學得慢，人家學三個月獨立作業，你要學半年或根本學不會，兩三個月就離職的話，浪費在你身上的『時間成本』怎麼算？」
最後他也指出，「你抱怨的時候，都只有計算自己的勞務而沒有去想到老闆要付出的成本，公平嗎？當然，這些抱怨的人，不會去想公平這件事」。（編輯：許智超）