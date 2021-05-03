搭高鐵自由座都崩潰！女愣「很多人這樣」　原因乘客認了

▲台灣高鐵。（圖／翻攝自台灣高鐵臉書）
▲一名女網友指出，每次搭乘高鐵，排隊等待自由座時，都會讓她十分火大。原因曝光後，許多網友也紛紛認同直喊「真的討厭！」（示意圖／高鐵提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-03 19:24:45

近年來台灣大眾運輸工具發展日益完善，乘客能選擇的移動方式變得十分多樣，其中就包含了火車、高鐵、客運等方式，而高鐵也因快速的特點，成為不少人移動方式的首選。不過，就有一名女網友指出，自己每次搭高鐵，排隊等待自由座時，都會遇到很火大的狀況，原因曝光後，就讓不少網友認同直喊「真的討厭！」

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原PO於《Dcard》上發文，表示自己每次搭乘高鐵，排隊等待自由座時都十分不開心。她接著解釋，某次遇到有乘客明明沒要搭車，要等待下班列車進站，卻仍進到隊伍排隊，「你就不是要這班車硬要進來排，開門要進去就你站在門口不走，全部人都用著懷疑的眼神看著，還不覺得丟臉」。遇到這樣的情形，原PO就不滿怒批「重點是越來越多人這樣！！老娘本來有位子被你卡到沒位子」。

▲原PO不滿抱怨搭乘高鐵，排隊等待自由座時，常常遇到乘客明明不搭乘，要等待下一班列車，卻卡在門口不移動，影響其他人出入。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO不滿抱怨搭乘高鐵，排隊等待自由座時，常常遇到乘客明明不搭乘，要等待下一班列車，卻卡在門口不移動，影響其他人出入。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光，就引來不少乘客認同留言，「我也會排提早一班這樣下一班說不定會有位置，不過我是不會卡在門口不進去啦！不上車至少往旁邊靠，這樣真的滿討厭的，我自己也很討厭卡在門口又不上車的人，不過有些更討厭的看人往旁邊靠他就直接卡門口當自己第一個啦」、「無關買不買對號座，如果沒有要搭這班，至少挪個身體讓個位，這是排隊美德」。

但亦有人緩頰，直言「就想坐下一班為什麼不能排？如果沒擋到別人應該無所謂吧」、「我就喜歡先排下一班不搭這班不行嗎？為什麼不能想當第一個」、「可能是先排看看有沒有位置，如果人多就放棄不上車，等下一班」、「我排自由座一定都提前20分鐘當第一個，如果不是想搭這班的話車門開啟的時候，我就會讓到一旁去讓別人上」；原PO事後也更新內文解釋，「我在說的是卡到別人的人，不是指有禮讓的人，他們就是沒有禮讓大家還要一直閃才能進出」。（編輯：陳雅雲）

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