女兒每到「星期五」就腹痛！醫檢查完罵一句 父母安靜了
對於許多新手爸媽來說，若是因為工作繁忙，而疏於對於孩子的照顧與關心，那恐怕是得不償失。對此，就有名6歲女童每到「星期五」都會肚子痛，讓父母十分擔心，經過醫生檢查後，沒想到只說了一句，竟讓在場的父母說不出話。
編輯中心/綜合報導
2021-05-03 19:35:03
根據大陸親子專欄《談談育兒經》分享一起家庭故事，甜甜（化名）是一位6歲女孩，剛剛上小學一年級，平時都是由爺爺奶奶照看，由於父母工作繁忙，所以一個禮拜只能看望甜甜一次，時間幾乎都選在「星期五晚上」。
某天中午放學後，甜甜突然用手摀著肚子，臉上的表情十分痛苦，這讓爺爺奶奶嚇壞了，立刻準備帶甜甜去醫院，但她卻又說肚子不痛了。之後，只要到「星期五」，甜甜都會出現類似症狀，雖然偶爾服用胃藥，偶爾自然痊癒，但甜甜的情況還是讓家人很擔心。
事後，父母便撥空帶她到醫院進行全身檢查，奇怪的是檢查結果都正常，父母也感到相當疑惑，這時，醫生突然發覺真相，並接著大罵「你們太超過了！對孩子幾乎置之不理，這樣的父母是不合格的」。原來甜甜是故意假裝肚子痛，為了就是想「獲得父母親關心」，父母這才恍然大悟，並強調以後一定會好好照顧孩子。（編輯：許智超）