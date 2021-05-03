視察部桃AZ疫苗施打 陳時中：打疫苗是重要防疫手段
中央流行疫情指揮中心從今（3）日起放寬公費新型冠狀病毒(COVID-19)疫苗施打對象，凡第一至第三類對象同住家人也可接種。華航諾富特飯店上週爆發群聚感染事件，衛福部長陳時中和桃園市長鄭文燦今天下午特別前往部立桃園醫院了解施打情形，並強調「打疫苗是一個非常重要防疫的手段，大家一起要踴躍的來打。」
記者李春台/桃園報導
2021-05-03 19:47:58
鄭文燦表示，目前桃園共有20家防疫旅館，使用率相當高，因為桃市實施防疫旅館已一年多，相關的規範要求都很嚴格，旅行工會也有配合造冊通知相關工作人員前來接種疫苗，除了10家責任醫院之外，今天起同步開放全市13個衛生所也可以接受預約接種。
陳時中說，桃園市在防疫裡是重中之重，因為機場就在桃園，包括機組員或旅客還有防疫車隊都集中在這個地方，相信對桃園市來講是一個非常沉重的壓力；雖然市府與中央合作良好，每一次發生破口都逐一補起來，但很多事情就是無法預測，病毒無恐不入，雖然做了準備，但並沒有辦法保證一定不會發生，這段時間就是要靠中央地方合作一起圍堵疫情。
陳時中提醒，從今天起第一至第三類施打對象的同住家人也可施打公費疫苗，鼓勵具有身分者盡快來接種，政府也會逐步擴大施打對象，「打疫苗是一個非常重要防疫的手段，大家一起要踴躍的來打。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。